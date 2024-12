Addio Roma, Pellegrini in Serie A: Inter sorpassata

Addio Roma, Pellegrini in Serie A: il capitano è tra quelli che già nel prossimo mese di gennaio potrebbero essere ceduti. Ma l’Inter è sorpassata

I Friedkin dopo Monza hanno rotto gli indugi. I proprietari americani della Roma hanno deciso che è arrivato il momento di cambiare molto dentro la rosa. Le prestazioni che fino al momento sono arrivate non sono più sopportabili. Serve una veloce e immediata inversione di marcia per salvare il salvabile.

Tutti in bilico. E guarda il giorno dopo questa decisione è anche arrivata la prima notizia di un possibile addio di Paulo Dybala. La Joya è nel mirino del Galatasaray che ha alzato il pressing sull’argentino. E ci sono già le cifre di quello che potrebbe essere un clamoroso accordo che potrebbe chiudere, per il momento con sei medi d’anticipo visto il contratto in scadenza del giocatore, la sua avventura nella Capitale. La Joya unico addio? Non è proprio così, come detto sono tutti in bilico, anche i senatori e tra questi c’è pure capitan Pellegrini. In campionato ha collezionato tre panchine di fila, Ranieri ha staccato la spina riattaccandola solo in Europa League. Ma i segnali di addio ci sono.

Addio Roma: Pellegrini saluta. C’è anche il Napoli

Contratto in scadenza nel 2026, Pellegrini nel corso delle scorse settimane è stato pure accostato ad un possibile passaggio all’Inter. Ma non solo, secondo quanto scritto da Repubblica, il suo entourage si starebbe già muovendo per piazzarlo nel corso del prossimo mese di gennaio.

“Il suo agente, infatti, ha già iniziato a sondare qualche club italiano, offrendolo sia ad Inter che Napoli. Il problema, però, rimane l’ingaggio di 5 milioni di euro l’anno. Ci sarebbe anche la pista che porta al Galatasaray in Turchia. Istanbul è un porto sicuro in cui rilanciare la propria carriera. Dopo Zaniolo, Icardi e Osimhen, adesso potrebbe toccare proprio a Pellegrini”.