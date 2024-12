Addio Vlahovic: 70 milioni e ritorno di fiamma con scambio

Addio Vlahovic. Ancora una volta il centravanti della Juventus è protagonista del mercato. Ancora una volta la sua cessione è data per imminente.

La battuta che “la Juventus frequenti troppo i social, soprattutto ‘X’” per via dei dieci pareggi in sedici gare di campionato non fa ridere nessuno dalle parti della Continassa.

Tantomeno ridono i tifosi della Juve che hanno sempre sostenuto con forza la formazione di Thiago Motta ma che, dopo il deludentissimo pareggio contro l’ultima in classifica, il Venezia di Eusebio di Francesco, ha perso la pazienza fischiando la squadra. Dusan Vlahovic, autore della rete del pareggio, arrivata su rigore al minuto 95, ha assunto qualche atteggiamento polemico con la tifoseria bianconera poi chiarito con un messaggio su Instagram.

Reazione che testimonia, però, una tensione ed un’ insoddisfazione ben presenti all’interno della compagine bianconera. Nonostante il suo undicesimo gol stagionale è sempre Dusan Vlahovic nell’occhio del ciclone. E’ sempre Dusan Vlahovic il profilo ideale da incorniciare e mettere in mostra prima di ogni sessione di mercato.

Addio Vlahovic. La spunta l’Atletico Madrid

Ed è sempre il classe 2000 serbo il primo nella lista dei partenti di casa Juventus. Con la sessione di gennaio che si avvicina a grandi passi ecco che la sua cessione appare, ancora una volta, imminente.

La conferma arriva addirittura da oltre Manica ed ad annunciarla è teamtalk.com. Il media britannico sottolinea come la trattativa per il rinnovo del contratto di Dusan Vlahovic con la Juventus stia vivendo una pericolosa fase di stanca. Il contratto in essere del centravanti bianconero scadrà a giugno del 2026 e per cautelarsi da eventuali brutte sorprese, la società bianconera ha deciso di abbassare il prezzo di Dusan Vlahovic: 70 milioni di euro possono bastare. Chelsea ed Arsenal hanno drizzato le antenne pronte ad affondare il colpo.

I Blues hanno chiesto informazioni soltanto in questi ultimi giorni, mentre i Gunners inseguono da anni il sogno serbo. Entrambi i top club inglesi devono, però, prestare la massima attenzione all’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Diego Simeone. I ‘materassi’ di Madrid, come l’Arsenal, covano il colpo Dusan Vlahovic da tempo. Esattamente un anno fa si parlava infatti di Dusan Vlahovic all’Atletico Madrid in un’operazione che includeva il ritorno alla Juventus di Alvaro Morata. Nel 2023 l’affare non è andato a buon fine.

Questa volta l’Atletico Madrid può mettere sul piatto il suo Alexander Sorloth, classe 1995, attaccante della nazionale norvegese. Ci riuscirà? Ai posteri ‘del mercato’ l’ardua sentenza.