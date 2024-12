Ecco i rinforzi di Ranieri: arriva l’annuncio UFFICIALE

Nel corso di una recente intervista Claudio Ranieri ha svelato una serie di retroscena sull’imminente calciomercato invernale

Come ben noto dicembre è quel periodo durante il quale si iniziano a tirare le somme della prima metà della stagione, così da compiere delle constatazioni utili a comprendere gli errori commessi e, soprattutto a giungere al primo gennaio con le idee chiare circa il calciomercato da compiere a gennaio.

Ranieri è stato da subito chiaro nel corso del suo primo colloquio con Dan Friedkin, manifestando la sua volontà di investire da subito sul mercato invernale nel tenativo di colmare le lacune emerse nel corso degli ultimi mesi.

Le priorità della Roma sono oramai piuttosto rinomate, a causa dell’assenza di un vice Dovbyk, di un reale titolare sulla fascia destra (Abdulhamid ha restituito buone sensazioni, ma rimane invariata l’impellenza di conquistare un titolare di pregio) e di un possibile sostituto di Mats Hummels nel caso in cui anche Mancini ed Hermoso dovessero manifestare acciacchi fisici o periodi di forma altalenante.

Di recente lo stesso Ranieri ha chiarito le conseguenze sul mercato della sconfitta con il Como e l’approccio per gennaio.

Le parole di Ranieri

Il mister di Testaccio – intervistato da Francesca Benvenuti per Sport Mediaset – afferma: “Dopo il Como la società ha deciso di avviare una rivoluzione? Dite sempre che la proprietà non parla e invece parla. Non commento quello che ci diciamo con la proprietà, resta tra noi“.

Ranieri prosegue: “Non è facile durante il mercato di gennaio ottenere ciò di cui abbiamo bisogno. Saremo vigili e terremo gli occhi aperti cercando di portare dei giocatori che siano da Roma e che migliorino la squadra che abbiamo“.

Il tecnico giallorosso conclude: “Prendere per prendere non mi interessa per lavare la faccia ai nostri tifosi. Se si può migliorare, si migliora. Altrimenti restiamo così“.