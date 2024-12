Colpo di scena Ghisolfi: nuovo ritorno alla Roma dopo Ranieri

In casa Roma, dopo il ko rimediato contro il Como di Cesc Fabregas, bisogna registrare degli importanti aggiornamenti.

La Roma di Claudio Ranieri, di fatto, domenica scorsa ha subito davvero una brutta batosta. I giallorossi, infatti, sono usciti sconfitti per 2-0 dal match in trasferta contro il Como di Cesc Fabregas.

Dopo questo tremendo ko, di fatto, la situazione in classifica della Roma è peggiorata ancora di più. Basti pensare che il team di Claudio Ranieri ha solo due punti di vantaggio sul terzultimo posto, occupato ora dal Cagliari di Davide Nicola.

La squadra giallorossa, dunque, è chiamata a dare un segno di reazione sia domani in Coppa Italia contro la Sampdoria che, soprattutto, domenica prossima in campionato allo Stadio Olimpico contro il Parma di Fabio Pecchia. Tuttavia, in attesa di queste due partite così importanti, in casa Roma bisogna registrare un novità importante.

Roma, torna Federico Balzaretti: sarà il nuovo loan manager

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Filippo Biafora, giornalista de ‘Il Tempo,’ Federico Balzaretti è pronto a tornare nella società giallorossa. Florent Ghisolfi, infatti, ha individuato nell’ex giocatore giallorosso il profilo perfetto per ricoprire il ruolo di ‘loan manager’, ovvero il dirigente che si occuperà dei giocatori di proprietà della Roma ceduti in prestito.

Per Federico Balzaretti, dunque, questo è il secondo ritorno nel club capitolino come dirigente. Nella squadra giallorossa, dunque, continuano ancora dei profondi cambiamenti.