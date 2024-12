Dalla Roma alla Juve, i giochi sono chiusi: c’è già la formula

La presa di posizione non è tardata ad arrivare e potrebbe ‘indirizzare’ in maniera inevitabile le prossime mosse di Roma e Juventus. Lo scenario

La Roma è ripiombata nel tunnel. La rotonda vittoria con la quale il Como di Cesc Fabregas si è imposto ai danni di Dybala e compagni rappresenta molto più di un semplice campanello d’allarme. Quando la partita si fa ‘maschia’ e c’è bisogno di incamerare punti pesanti, la Roma crolla. Quella vista al cospetto dei lariani è stata infatti una squadra inerme per larghi tratti della gara, incapace di creare i presupposti giusti con cui far saltare il banco.

La classifica – del resto – è lo spettro più tangibile della lunga crisi che stanno attraversando i capitolini, protagonisti di una stagione largamente al di sotto delle attese. Il mercato di gennaio, almeno in linea teorica, potrebbe arrivare troppo tardi ad imprimere la sterzata decisiva ad una stagione che appare ormai segnata. Ad ogni modo, tra le priorità sondate da Ghisolfi per puntellare il reparto offensivo della Roma c’è quell’attacco che senza i gol di Dovbyk fatica a decollare. Pur tenendo i conti della complessità che la campagna invernale inevitabilmente comporterà, l’acquisto di un altro attaccante rappresenta sicuramente un autentico punto di non ritorno. Da qui i sondaggi per i diversi profili che in tempi e in modi diversi sono stati accostati ai capitolini: a cominciare da Beto, ma non solo. Un altro nome per il quale i giallorossi si sono mossi, ad esempio, è quello di Giacomo Raspadori.

Intrigo Raspadori, il Napoli chiude la porta: le ultime

Tuttavia, sebbene Conte stia utilizzando con il contagocce l’ex jolly offensivo del Sassuolo, il Napoli non sarebbe affatto intenzionato a vendere Raspadori in Serie A. Pur con i problemi di collocazione tattica evidenziati sotto la nuova gestione, l’attaccante italiano è comunque considerato un ‘patrimonio’ del club, che aprirebbe ad una sua cessione solo se arrivasse un’offerta soddisfacente dall’estero.

A riferirlo è il giornalista di Rai Sport Ciro Venerato che, intervenuto a Canale 21, si è espresso in questi termini: “Raspadori? Il Napoli non vuole cederlo ad una diretta concorrente. Sa che il calciatore ha valore, ma c’è un problema di collocazione tattica. In realtà, potrebbe partire solo se arrivasse un’offerta dall’estero. Per me Raspadori farebbe fatica anche come seconda punta: non è un attaccante e neanche un esterno”.