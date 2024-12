Formula choc e addio Roma: Dybala ha detto sì

Addio Dybala, le ultime su una delle notizie di calciomercato più importanti dell’attuale momento giallorosso. Doppia strada Galatasaray.

La Roma sta vivendo un momento particolarmente delicato. La sconfitta contro il Como, un 2-0 che ha gelato i tifosi per l’ennesima volta in una stagione fin qui maledetta, rappresenta l’ennesimo segnale d’allarme di un percorso al di sotto delle aspettative. Con il 12º posto in classifica e una distanza preoccupante dalla zona salvezza, l’ambiente giallorosso è in fermento.

I problemi sono sia tecnici che psicologici: la squadra appare fragile, senza mordente, e i gol subiti nei minuti finali contro il Como ne sono la prova più evidente. Ora l’attenzione si sposta sulla partita di Coppa Italia contro la Sampdoria, un impegno fondamentale per provare a invertire la rotta, quantomeno all’interno di un percorso che potrebbe fornire nuovo senso e valore all’attuale stagione.

La sfida rappresenta non solo un’occasione per avanzare nella competizione, ma anche una possibile svolta morale in un momento grigio. Ranieri, consapevole delle difficoltà, ha chiesto ai suoi uomini una reazione immediata: “Voglio giocatori motivati e presenti“, ha dichiarato il tecnico, sottolineando l’importanza dell’impegno e della concentrazione. A complicare ulteriormente lo scenario in casa Roma ci sono le voci di mercato. Paulo Dybala, sempre più al centro di indiscrezioni, rischia di diventare protagonista di un addio inatteso, o quasi.

Calciomercato Roma, le ultime di Sky Sport su Dybala

Secondo le informazioni di queste ore, il Galatasaray ha individuato l’argentino come sostituto ideale di Mauro Icardi, attualmente fermo per un infortunio. Il club turco avrebbe già avviato i primi contatti per portare Dybala a Istanbul durante la finestra invernale di mercato.

Le trattative si trovano ancora in una fase iniziale, ma Dybala sarebbe aperto alla possibilità di un trasferimento. L’opzione potrebbe prevedere diversi scenari, con un addio definitivo, anche gratis, di Dybala nelle settimane di gennaio. Sulla questione, arrivano aggiornamenti da Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport DE. Al momento, stando a quanto da lui riferito, non ci sono negoziazioni ufficiali tra Roma e Galatasaray, ma i turchi stanno intensificando i contatti, con l’intenzione di chiudere l’affare il prima possibile. Per il club giallorosso, questa situazione rappresenta una grana non indifferente da un punto di vista tecnico, sebbene giustificata da una situazione contrattuale che potrebbe mettere la Roma in situazioni ancora più scomode.

Perdere Dybala, oltre ogni ragionevole dubbio, significherebbe rinunciare a uno dei pochi elementi di qualità in una rosa già in difficoltà, portando la Roma a dover virare con decisione su scelte altrettanto forti e importanti in entrata già durante il mese di gennaio.