Il bomber saluta la Roma: scambio con la Juve a gennaio

La Roma giocherà questa sera in Coppa Italia contro la Sampdoria, ma prima bisogna registrare delle novità di calciomercato.

La Roma di Claudio Ranieri sembrava essere uscita dal tunnel, ma il ko rimediato domenica scorsa a Como ha riportato tutti sulla terra. Anzi, la sconfitta contro la squadra di Cesc Fabregas ha peggiorato ancora di più la situazione per i giallorossi.

Basti pensare che il team capitolino ha adesso solo due punti di vantaggio dal terzultimo posto, occupato adesso dal Cagliari di Davide Nicola. Ma per la Roma non c’è tempo di pensare alla sua situazione difficile di classifica.

La squadra di Claudio Ranieri, infatti, giocherà questa sera allo Stadio Olimpico l’ottavo di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria di Leonardo Semplici. Tuttavia, in attesa del match contro il team doriano, in casa Roma bisogna registrare una novità importante su un obiettivo per la prossima sessione invernale di calciomercato.

Calciomercato Roma, Raspadori potrebbe andare alla Juve: ecco i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, Giacomo Raspadori potrebbe essere insieme a Danilo uno dei due protagonisti di una trattativa tra la Juventus ed il Napoli. L’attaccante , di fatto, è seguito da Cristiano Giuntoli (l’uomo che l’ha portato nel team partenopeo) già dalla scorsa estate.

Il Napoli di Conte, dal canto suo, vuole un nuovo difensore centrale, visto anche l’infortunio di Alessandro Buongiorno. Giovanni Manna ha anche incontrato un mese l’agente di Danilo che, però, nelle ultime settimane è tornato ad essere centrale nelle scelte di Thiago Motta. La Roma, dunque, è alla finestra per capire se ha delle vere possibilità per arrivare a Giacomo Raspadori.