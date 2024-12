Infortunio più grave del previsto: salta anche la Roma

Altro tremendo infortunio in Serie A. La diagnosi non lascia scampo al calciatore, che salterà anche il match contro la Roma

Una stagione maledetta, almeno finora, dal punto di vista degli infortuni. Tralasciando i piccoli problemi all’ordine del giorno considerando la compressione di un calendario che davvero non lascia tregua – basti pensare che i due match rinviati per diversi motivi verranno recuperati a mesi di distanza – sta destando scalpore il gran numero di infortuni ai legamenti crociati del ginocchio che si sta abbattendo come una maledizione sui protagonisti in campo.

I casi non mancano nemmeno negli altri campionati europei, con gli eccellenti e drammatici stop di big come Rodri, del Manchester City, o dello sfortunatissimo Eder Militao del Real Madrid, al secondo infortunio identico nel giro di 12 mesi.

In Serie A hanno fatto notizia i lunghi stop ai quali saranno costretti i bianconeri Gleison Bremer e Juan Cabal, per non parlare del granata Duvàn Zapata: la stagione può considerarsi finita per ciascuno di loro.

La 16esima giornata di Serie A ha lasciato in dote un altro infortunato eccellente. Un altro protagonista che purtroppo ha chiuso anzitempo la sua stagione. Il comunicato ufficiale del club non lascia spazio a troppe interpretazioni.

Svoboda ko, diagnosi impietosa: stagione già finita

Uscito dal campo al 32′ del primo tempo della sfida dell’Allianz Stadiium tra Juventus e Venezia, un match che in quel momento vedeva i lagunari soccombere per 1-0, Michael Svoboda si è sottoposto nei giorni successivi a tutti i controlli del caso per verificare l’entità di un infortunio che aveva già messo in apprensione Di Francesco e il suo staff.

Il resoconto dello staff medico del club arancioneroverde è stato un’autentica tegola per il tecnico, già alle prese con conclamati problemi nella fase difensiva.

“Il difensore Michael Svoboda ha riportato la rottura del legamento crociato destro nel corso della partita di campionato Juventus-Venezia. Il difensore classe 1998 sarà sottoposto ad un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento che sarà effettuato nei prossimi giorni dal Professor Fink, alla presenza dello staff medico arancioneroverde, presso la clinica privata Gelenkpunkt di Innsbruck, in Austria“, recita la nota del Venezia.

Per il nativo di Vienna, dunque, si chiude in anticipo la stagione 2024/25. Ovviamente il nazionale austriaco non prenderà parte nemmeno al match dei veneti contro la Roma, in programma allo ‘Stadio Penzo‘ il prossimo 9 febbraio 2025.