La Roma brucia il Milan: nuovo affare alla Koné per i giallorossi, pronti a investire dieci milioni di euro sul mercato di gennaio per il profilo che piace anche ai rossoneri

Se questa mattina vi abbiamo parlato di quella che è la possibile rivoluzione della Roma, con la bellezza di almeno sette-otto calciatori che potrebbero essere ceduti nel mercato di gennaio, è evidente che in entrata ci saranno per forza di cose dei rinforzi. Degli innesti che serviranno a Ranieri per cercare di tirare fuori dalle sabbie mobili della classifica una squadra che questa sera sarà impegnata in Coppa Italia contro la Sampdoria e che spera di passare il turno.

Sappiamo benissimo anche quali sono sicuramente le priorità della Roma: un terzino destro, un centrale difensivo e anche un attaccante che possa essere un degno sostituto di Dovbyk. A questi però si potrebbe aggiungere anche qualche altro rinforzo e secondo le informazioni che sono state riportate da Ekrem Konur, i giallorossi un obiettivo ce lo hanno già ben chiaro.

Calciomercato Roma, occhi su Netz

“Il Milan e la Roma stanno pensando di sborsare circa € 10 milioni per il terzino sinistro del Borussia Monchengladbach Luca Netz” ha scritto il giornalista turco che si occupa di calciomercato e che segue da vicino le dinamiche europee.

Terzino di grande corsa, tecnica di buon livello, è anche molto bravo in marcatura e nelle coperture preventive. Grande disponibilità sa giocare anche da centrale di difesa e all’occorrenza più alto sulla fascia. Diciamo che è un calciatore moderno, uno di quelli che possono ancora crescere visto che dà la sensazione di avere ancora molti margini di miglioramento. Un elemento che fa gola anche al Milan, come leggiamo, ma la Roma potrebbe anche sfruttare i rapporti che ha con il club tedesco, che sono ottimi, visto che in estate c’è stato l’affare Koné che è andato in porto.