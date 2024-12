Nico Williams al posto di Leao, ‘scambio’ chiuso: l’ hanno già scaricato

Nico Williams al posto di Leao, affare con lo ‘scambio’ da circa 60 milioni di euro. Gli ultimi aggiornamenti di calciomercato interessano con veemenza anche il Milan.

Il calciomercato delle big europee entra nel vivo, con le principali squadre italiane pronte a muoversi per rinforzare i propri reparti. Juventus, Inter e Milan sono tra i club potenzialmente più attivi: la Juve valuta rinforzi in difesa per colmare alcune lacune emerse nella prima metà della stagione, parallelamente alla ricerca di un vice Vlahovic che non può essere considerata prescindibile.

Intanto, l’Inter, studia profili eventualmente in grado di ampliare qualità e quantità di una rosa già importantissima come quella di Simone Inzaghi. In casa Milan, invece, uno dei temi più caldi riguarda Rafael Leao. Il portoghese, vero gioiello rossonero, continua a ricevere apprezzamenti da tutta Europa, con il Barcellona che si inserisce nella corsa. Non sono certamente nuove le voci e le indiscrezioni circa gli interessi dei blaugrana, tra i numerosi club potenzialmente interessati a Leao per la prossima estate.

Nico Williams al posto di Leao, affare da 60 milioni con la clausola

Intanto, proprio in casa blaugrana, emerge un altro possibile colpo di mercato: l’interesse crescente per Nico Williams dell’Athletic Bilbao, altrettanto di vecchia data come quella di Leao. L’ala spagnola è una delle rivelazioni più brillanti della Liga e, grazie alle sue prestazioni, ha attirato l’attenzione del Barça, che starebbe valutando un investimento superiore ai 40 milioni di euro per assicurarsi il talento iberico.

Il Barcellona, infatti, sta studiando un piano per puntellare le fasce offensive, con movimenti e opportunità coinvolgenti anche uno dei profili fin qui maggiormente sorprendenti quale Raphinha. Il brasiliano, arrivato a Barcellona con grandi aspettative, non ha mai convinto del tutto, nonostante il grande rendimento di questa fase. Come riferisce El Nacional, da non escludere possa essere lui il sacrificato per far spazio proprio a Williams. L’idea sarebbe quella di cedere Raphinha per recuperare parte del budget e lanciarsi con decisione su un giocatore considerato ideale per il futuro del club.

Con i bilanci ancora sotto pressione, il Barça dovrà muoversi con attenzione, cercando di evitare esborsi eccessivi. La cifra di 58 milioni milioni per Nico Williams, però, sembra accessibile in caso di addio al su citato Raphinha. Inamovibile, intanto, la posizione dell’Athletic Bilbao, che non avrebbe alcuna intenzione di abbassare il prezzo, consapevole del valore del giocatore e del suo crescente appeal internazionale.

Resta da capire come evolveranno le trattative: se il Barcellona dovesse concretizzare quest’affare, in casa Milan potrebbe essere depennato un concreto nome tra le potenziali assalitrici a Rafael Leao, la cui situazione resta in pieno divenire. Seguiranno aggiornamenti.