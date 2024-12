Non solo Dybala, rivoluzione Roma: sette addii immediati

Non solo Dybala: la Roma potrebbe piazzare realmente una grossa rivoluzione a gennaio. Ecco gli addii ai giallorossi che potrebbero essere sette

Oltre Dybala. Oltre la Joya che è destinato al Galatasaray. La rivoluzione immediata voluta dai Friedkin potrebbe portare almeno ad altri sette addii. E tra questi non ci mettiamo né Pellegrini, né Cristante e nemmeno Mancini, che sono i senatori del gruppo e che, come sappiamo, sono in bilico anche loro.

Un quadro della situazione di mercato la fa questa mattina il Corriere dello Sport in edicola. Mettendo nero su bianco quelli che sono i possibili addii di gennaio, quindi nell’immediato. Zalewski è il primo: contratto in scadenza, rifiuto clamoroso di partire la scorsa estate, e poche, pochissime possibilità di un rinnovo contrattuale. Dopo di lui c’è Hermoso, che a Trigoria non si è mai integrato del tutto e che sogna il Real Madrid, per quello che sarebbe un tradimento clamoroso dopo il suo passato all’Atletico.

Non solo Dybala: ecco tutti i possibili partenti

“Lo stesso discorso – si legge sul quotidiano in edicola questa mattina – va fatto per Dahl e Sangaré: troppo acerbi per essere utili alla causa”. E poi: “Paredes ed El Shaarawy hanno un contratto in scadenza a giugno. Si andrà avanti?”. Insomma, questo è il quadro al momento che fotografa una situazione tutta in divenire e che potrebbe portare a clamorose cessioni.

Come quella di Baldanzi, per ultima: arrivato lo scorso gennaio l’ex Empoli ha giocato poco e magari anche lui potrebbe partire in prestito. Tutti, dietro, a Dybala come ovvio, che sembra clamorosamente anche il primo di questa lista per via di quel contratto che si potrebbe rinnovare in automatico e che i Friedkin non vogliono che succeda.