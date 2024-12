Vendetta Roma: colpo deluxe in Serie A

In casa Roma, in attesa della gara di Coppa Italia di questa sera di Coppa Italia contro la Sampdoria, bisogna registrare una vendetta in sede di calciomercato.

Dopo aver perso domenica scorsa contro il Como di Cesc Fabregas, la Roma questa sera è chiamata a dare una forte risposta in Coppa Italia contro la Sampdoria di Leonardo Semplici.

I giallorossi, di fatto, hanno l’assoluto obbligo di passare il turno della seconda manifestazione nazionale per club, considerando sia il suo momento difficile che la differenza tecnica con la Sampdoria. La Roma, infatti, sta vivendo davvero un momento delicato, visto che ha solo due punti di vantaggio sul Cagliari terzultimo.

La sfida di domenica prossima di campionato contro il Parma di Fabio Pecchia, di fatto, assume una rilevanza davvero fondamentale per gli uomini di Claudio Ranieri. Tuttavia, in attesa sia del match contro la Sampdoria che quello contro gli emiliani, in casa Roma bisogna registrare delle novità di calciomercato.

Calciomercato, la Roma su Kayode della Fiorentina: ecco i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Leggo’, infatti, la Roma sta monitorando Kayode della Fiorentina per rinforzare la corsia destra della squadra guidata da Claudio Ranieri. Florent Ghisolfi, dunque, ha messo nel proprio mirino il laterale che, almeno fino a questo momento, sta avendo poco spazio nel team di Palladino.

La Roma, però, sta seguendo anche altri profili per regalare un terzino destro a Claudio Ranieri: Zappa, Rensch e Del Prato. Ricordiamo che l’ipotesi Kayode era già stata segnalata dalla nostra redazione.