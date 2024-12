Calciomercato Roma, addio Svilar: 40 milioni e resta in Serie A

Una nefasta stagione non è bastata ad opacizzare il talento di Mile Svilar, attualmente corteggiato da diverse squadre, sia in Europa che in Italia

Mentre la Roma di Claudio Ranieri si gode la relativa gioia derivante dal quasi scontato trionfo con la Sampdoria di mister Semplici, le roboanti e innumerevoli voci di mercato tipiche del mese di dicembre non accennano a calmierarsi.

Mister Ranieri è stato chiaro: sul mercato di gennaio la Roma tenterà di fare il possibile per colmare le lacune emerse nel corso delle prime caotiche settimane della stagione 24/25, ma, come ben noto, nel corso del mercato invernale le società tendono a sovraprezzare gli articoli in vendita e, anche per quanto concerne l’affascinante landa degli svincolati, è difficile individuare profili di pregio che non siano stati già prelevati durante la precedente sessione estiva.

Ciò non toglie che tra i vicoli della città eterna i tifosi stiano manifestando con una certa veemenza la volontà di accogliere una serie di innesti in grado di far evaporare la costante emergenza causata dall’assenza di un vice Dovbyk, dalla mancanza di un esterno destro in grado di restituire solidità e dai possibili acciacchi dei vari Hummels, Hermoso, Mancini & co.

Parlando proprio di calciomercato, nel corso delle ultime ore sono emerse delle voci piuttosto clamorose in merito ad una delle poche e preziose certezze dell’undici titolare giallorosso, che potrebbe abbandonare la capitale a sorpresa.

Svilar-mania, Inter e Napoli lo segnano sul taccuino

Mile Svilar è senza dubbio alcuno una delle rarissime note positive della prima metà di stagione giallorossa, durante cui gli altisonanti acquisiti compiuti da Florent Ghisolfi non hanno affatto convinto la tifoseria (nonostante vi siano interpreti come Saelemaekers o Koné che hanno indubbiamente restituito sensazioni tutt’altro che negative).

Il portiere originario di Anversa nel giro di una manciata di mesi è passato dall’anonimato più totale alla diffusa stima da parte dell’intero panorama calcistico europeo, oramai piuttosto intrigato dalla possibilità di acquisirne il cartellino.

La Roma è naturalmente intenzionata al rinnovo, ma il tempo necessario a trovare un’intesa sta fornendo materiale ad alcune big europee per sognare di portarlo nei propri centro sportivi a giugno.

Oltre alle blasonate società della Premier League, tra le spasimanti ecco anche l’Inter di Simone Inzaghi – costretta a trovare un erede di un Sommer oramai 36enne – e il Napoli di Antonio Conte, che rischierà di perdere Meret a fine anno. La valutazione della Roma (40 milioni), tuttavia, potrebbe rendere piuttosto ostico l’affondo di Inter e Napoli.