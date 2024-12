Friedkin non bada a spese, nuovo versamento milionario e trattativa chiusa. Manca solo l’annuncio ufficiale da parte della famiglia proprietaria della Roma.

Dopo la vittoria contro la Sampdoria in Coppa Italia, la Roma di Claudio Ranieri si prepara a una serie di sfide cruciali che potrebbero segnare il cammino della squadra nella stagione in corso. Il successo in coppa ha quantomeno lenito i timori rispetto ad un possibile e ulteriore passo falso, ma è evidente che il club capitolino debba ancora lavorare su diversi fronti per trovare continuità e solidità.

Ranieri ha ridato compattezza a un gruppo che sembrava smarrito e che continua a navigare in acque burrascose, pur palesando margini di crescita e miglioramento. Alcune modifiche a inizio 2025 restano necessarie: in vista dell’imminente finestra di mercato invernale, la Roma dovrà concentrarsi sull’acquisto di rinforzi strategici. Un terzino destro affidabile, un centrocampista di qualità e un attaccante di scorta potrebbero essere gli obiettivi principali per colmare le lacune della rosa. L’addio di alcuni giocatori in esubero permetterebbe inoltre di alleggerire il monte ingaggi e migliorare l’equilibrio finanziario del club.

Friedkin-Everton, tutto fatto per l’acquisizione del club

Intanto, uno dei fili rossi di questo primo spezzone stagionale è stato rappresentato dalle polemiche nei confronti dei Friedkin, che continuano a tenere banco tra i tifosi. Molte scelte di mercato e gestione societaria non hanno trovato il favore della piazza, che lamenta una mancanza di trasparenza e ambizione.

Le critiche si sono acuite negli ultimi mesi, complice il coinvolgimento della proprietà americana nell’acquisizione dell’Everton. Rispetto a quest’ultimo aspetto, è ormai tutto fatto per il passaggio di proprietà del club inglese nelle mani dei Friedkin, come riferito dalle penne de Il Messaggero. Dopo mesi di trattative, gli americani hanno concluso l’acquisizione, mettendo fine all’era di Farhad Moshiri, che deteneva la maggioranza dal 2016.

Lo scorso settembre, i Friedkin hanno erogato un prestito di 50 milioni di sterline nelle casse del club di Liverpool, alle prese con una situazione finanziaria preoccupante. L’operazione si inserisce in un piano di investimento complessivo di circa 500 milioni di sterline, finalizzato a stabilizzare le finanze dell’Everton e a rilanciare il progetto sportivo.

L’ufficialità, dopo le notizie della mattinata, è arrivata proprio in queste ore, con il club che ha di fatto annunciato direttamente il passaggio alla famiglia Friedkin.

https://www.evertonfc.com/news/2024/december/19/club-statement/