Ha già annunciato l’addio: via libera Dybala

Emergono novità di rilievo in merito all’attuale situazione di Paulo Dybala alla Roma. Ecco le ultime su alcuni movimenti di mercato in grado di influenzare il futuro della Joya

Le voci e le speculazioni sul futuro di Paulo Dybala stanno letteralmente invadendo i vicoli della città eterna, dove continua ad acuirsi un’affascinante spaccatura di opinioni, tra chi crede che la qualità della Joya continui a rappresentare un elemento in grado di spostare gli equilibri nella massima lega italiana e in particolare nella Roma e chi, al contrario, vede nell’esoso ingaggio del fuoriclasse argentino una spesa superflua per una formazione in cui sono già presenti e scalpitanti i naturali eredi tecnici della Joya (Soulé e Baldanzi).

Nel corso della passeggiata compiuta ieri sera all’Olimpico contro la Sampdoria di mister Semplici, Ranieri ha tenuto la Joya in panchina per l’intera durata del match, il che ha inevitabilmente alimentato le chiacchiere intorno alla possibile partenza del fantasista mancino.

Di fatto la scelta di Ranieri assomiglia ben più ad una comprensibile gestione delle energie – anche considerando i recenti impieghi a tempo pieno di Dybala – che ad un segnale di mercato, soprattutto alla luce delle dichiarazioni del post partita durante cui il mister di Testaccio ha ribadito: “Dybala con il Parma? Io punto sempre su Paulo”. Nel corso delle scorse ore sono tuttavia giunte delle indiscrezioni relative proprio ad alcuni equilibri in grado di influenzare il futuro prossimo della Joya.

Firmino pronto a raggiungere Mourinho al Fenerbahce: Ziyech ‘molla’ il Galatasaray

Oltre alla ben nota ossessione della Saudi Pro League per il fragile gioiello giallorosso, i due club che più di tutti hanno manifestato una particolare passione nei confronti di Dybala sono senza dubbio il Galatasaray di Dries Mertens e il Fenerbahce di Edin Dzeko (o meglio di José Mourinho).

Lo Special One non ha mai fatto segreto della sua particolare ammirazione per le luccicanti qualità dell’argentino in maglia numero 21, ma pare che, a prescindere dalla coriacea concorrenza del Galatasaray, il club di Mourinho abbia in canna un nuovo colpo che dovrebbe colmare adeguatamente il desiderio nei confronti di Dybala.

Difatti, secondo quanto riportato da SBA Sport, pare che Roberto Firmino lascerà Al-Ahli per sbarcare nel Fenerbahçe di Dzeko e Amrabat. Nonostante nel caso del brasiliano ex Liverpool si stia parlando di un destrorso e non di un mancino, le caratteristiche tattiche sono piuttosto compatibili, vista la particolare propensione di Firmino ad abbassarsi per dialogare tra le linee con i propri compagni. Il mosaico, però, si arricchisce anche di un’altra tessera importante.

Nelle ultime il Galatasaray ha alzato il pressing per Paulo Dybala. L’attaccante argentino, infatti, rappresenta uno dei profili valutati con più attenzione dal club di Istanbul che, intanto, deve far fronte ad un nuovo ‘caso’ interno. A chiedere la cessione, esternando tutto il suo malumore per la posizione assunta dal club, è stato infatti Hakim Ziyech, che ha sbottato così: “Il Galatasaray mi deve lasciare in pace, non devono chiedermi più nulla. Mi pento di essere venuto qui, infatti a gennaio me ne andrò”.