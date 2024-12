Operazione ufficiale e lungo stop: alla Roma era già successo

Per un giocatore della Roma bisogna registrare un’operazione chirurgica ufficiale e, purtroppo, un lungo stop.

La Roma, dopo il tremendo ko rimediato a Como domenica scorsa contro la squadra di Cesc Fabregas, ha staccato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan. I giallorossi, infatti, hanno sconfitto ieri sera allo Stadio Olimpico la Sampdoria di Semplici con il risultato di 4-1.

I marcatori del gruppo agli ordini di Claudio Ranieri sono stati Dovbyk (autore di due gol), Balzanzi e Shomurodov. Archiviato l’ottavo di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria, dunque, la Roma è chiamata assolutamente a vincere domenica prossima nel prossimo turno di campionato.

La squadra giallorossa, visti i soli due punti di vantaggio dal Cagliari di Davide Nicola terzultimo, deve obbligatoriamente portare a casa i tre punti contro il Parma di Fabio Pecchia. Tuttavia, in attesa della sfida contro il team emiliano, bisogna segnalare un annuncio ufficiale che riguarda un giocatore di proprietà della Roma.

Empoli, operazione alla spalla sinistra per Solbakken: ecco il comunicato ufficiale

L’Empoli, infatti, ha diramato un comunicato su un intervento chirurgico a cui si è sottoposto Ola Selvaag Solbakken. Quest’ultimo, dunque, si è operato alla spalla sinistra per colpa di una lussazione subita una settimana fa durante una sessione di allenamento della squadra guidata da Roberto D’Aversa.

Il team toscano non ha specificato i tempi di recupero del giocatore che, però, dovrebbe restare fermo per un po’. Per Ola Solbakken questo non è il primo infortunio alla spalla, visto che già nell’aprile del 2023 dovette saltare delle gare con la Roma proprio per questo motivo.

Ricordiamo che Solbakken è di proprietà della Roma, ma in questa stagione è in prestito all’Empoli. Il norvegese con gli azzurri ha collezionato 16 presenze.