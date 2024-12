Roma, Ranieri trema: doppia assenza ufficiale a Trigoria. In vista del Parma ecco la situazione dei giallorossi.

Questo 2024 si chiuderà in maniera diversa rispetto agli altri anni: ci sarà il campionato, in campo domenica ma anche nell’ultima dell’anno. E che non si fermerà nemmeno all’inizio del 2025, con un turno in programma proprio il 5 gennaio. Insomma, si lavora sempre.

E lavorano ovviamente anche le big, anche la Roma di Claudio Ranieri, che dopo la vittoria di ieri contro la Sampdoria in Coppa Italia oggi si è ritrovata a Trigoria per preparare la gara di domenica all’ora di pranzo contro il Parma. Una gara da vincere per i giallorossi, vista la classifica e visto che questo è un vero e proprio scontro diretto per la permanenza. Vabbè, è un po’ esagerato tutto questo, ma è evidente che i giallorossi debbano in qualche modo dare una sterzata alla propria classifica per cercare di passare un Natale sereno. Un risultato diverso dalla vittoria sarebbe tragico.

Roma, ancora assenti Hummels e Cristante

E purtroppo i giallorossi a questo appuntamento non è che ci arrivino nel migliore dei modi. Certo, è ancora giovedì, quindi c’è tutto il tempo di recuperare qualcuno. Sicuramente Koné sta meglio, anche se il centrocampista francese si è allenato con un tutore e quindi è evidente che abbia ancora qualche fastidio, mentre le assenze pesantissime sono due.

Cristante e Hummels, ad esempio, non si sono ancora allenati con il resto dei compagni. Sperano comunque di poter essere a disposizione contro il Parma, e si spera che già da domani di poterli vedere in gruppo. In questo modo ci sarebbero un minimo di possibilità di poterli vedere almeno tra i convocati. Altrimenti, qualora tornassero in gruppo sabato, quindi per la rifinitura, sarebbe difficilissimo riuscire ad averli a disposizione. Una Roma, quindi, anche abbastanza incerottata. E questo potrebbe essere un bel problema per Ranieri.