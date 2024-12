Addio Roma, Mourinho mantiene la promessa: firma a gennaio

La Roma perde un pezzo in vista di gennaio e di mezzo c’è anche Mourinho, che ha deciso di mantenere la promessa: destinazione cambiata

I giallorossi di Claudio Ranieri devono pensare a come rinforzare la rosa in inverno, dovendo però far fronte anche a qualche possibile cessione, sia per monetizzare, sia per liberare spazio per nuovi innesti. Un nome su tutti ha già la testa altrove, ma non in Turchia.

Fino a questo momento Mario Hermoso è stato un autentico flop per il mercato della Roma. Il calciatore spagnolo classe ’95 è arrivato da svincolato nella Capitale, i primi giorni di settembre, assieme ad Hummels. Il rendimento dei due nuovi acquisti, però, è stato completamente diverso, visto che il tedesco una volta conquistato il posto con Ranieri non ha più mollato la presa, al netto di qualche disturbo fisico che lo ha tenuto fuori a Como e contro la Sampdoria in Coppa Italia. L’ex Atletico Madrid, invece ha continuato sulla stessa falsariga di mediocrità, collezionando 13 presenze (e un gol in Europa League) ma senza mai convincere.

Tutto questo sta facendo aumentare le voci di mercato su di lui, con la possibilità che saluti la compagnia già nel mese di gennaio. Hermoso ha sbagliato anche contro la Sampdoria, “regalando” un gol a Yepes per un intervento bucato. Gli errori ormai si sommano e questo a metà stagione comincia ad essere inaccettabile.

Mario Hermoso non andrà al Fenerbahce: le priorità di Mourinho al momento sono altre

Nelle ultime ore era circolata dalla Turchia un’indiscrezione che riguardava il Fenerbahce di Mourinho, possibile destinazione per Hermoso a gennaio. Il difensore mancino era stato accostato alla Turchia anche in estate, quando il Galatasaray aveva fatto più di un tentativo per portarlo a Istanbul. L’ambizione di rimanere in un top club europeo era alla base della sua scelta e per questo ha deciso di sposare il progetto giallorosso italiano.

Secondo quanto appreso in queste ultime ore dalla nostra redazione il Fenerbahce di Mourinho non sta pensando ad Hermoso per il mercato di gennaio. In realtà l’ex Atletico Madrid ha rivolto il proprio sguardo alla Liga, dove tornerebbe volentieri. Il Real Madrid poteva essere una destinazione gradita, ma sembra che al momento le priorità di Ancelotti siano altre. L’unica certezza è che Istanbul, sponda gialloverde non sarà la sua futura destinazione.