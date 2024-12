Addio UFFICIALE alla Roma: volo prenotato e firma biennale

Addio UFFICIALE alla Roma e volo prenotato: firma biennale. Ecco gli ultimi aggiornamenti in casa giallorossa.

La Roma ha recentemente ottenuto una vittoria convincente per 4-1 contro la Sampdoria negli ottavi di finale di Coppa Italia, assicurandosi un posto nei quarti dove affronterà il Milan. Protagonista dell’incontro è stato Artem Dovbyk, autore di una doppietta nei primi 19 minuti, seguito dai gol di Baldanzi e Shomurodov.

Questo successo rappresenta sicuramente una boccata d’ossigeno per i giallorossi, che, reduci da un periodo difficile in campionato, con cinque sconfitte nelle ultime sei partite, devono però assolutamente cercare di inanellare maggiore continuità per uscire dall’infelicissima posizione di classifica. Attualmente al dodicesimo posto con 16 punti, la squadra ha solo due punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Il tecnico Claudio Ranieri, tornato sulla panchina della Roma per la terza volta, ha sottolineato l’importanza di ritrovare fiducia e risultati positivi per risalire la classifica.

Juric, la storia con la Roma finisce anche contrattualmente: allenerà il Southampton

L’attenzione del tecnico, ora come ora, non può che essere rivolta alla partita di domenica contro il Parma, da affrontare per cercare nuovamente una vittoria in campionato e chiudere il periodo pre-natalizi senza ulteriori sorprese, sette giorni dopo la clamorosa e beffarda sconfitta di Como. Intanto, se le ultime ore sono state anche quelle dei primi accostamenti e delle prime indiscrezioni su Ancelotti, ci sono aggiornamenti significativi riguardanti Ivan Juric.

Dopo l’esonero dalla Roma, il tecnico croato è rimasto sotto contratto con il club fino a giugno prossimo. Tuttavia, nelle ultime ore è stata formalizzata la risoluzione del contratto, aprendo la strada al suo imminente approdo sulla panchina del Southampton in Premier League. Juric, che ha già esperienza nel campionato inglese, è stato scelto per risollevare le sorti dei “Saints”, attualmente in difficoltà. Secondo le prime informazioni circolate, l’ex Torino firmerà fino a fine stagione, con prolungamento biennale in caso di salvezza.

La Roma, intanto, si prepara a una fase cruciale della stagione, con l’obiettivo di consolidare i progressi mostrati in Coppa Italia anche in campionato. La sfida contro il Parma rappresenta un banco di prova importante per valutare la capacità della squadra di Ranieri di invertire la rotta e risalire posizioni in classifica, mentre il club continua a monitorare l’evoluzione delle tante situazioni dalle quali dipenderà la scelta del nuovo allenatore. Per ora, almeno, ci sarà un nome in meno sul libro paga dei Friedkin.