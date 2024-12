Formazione irregolare, UFFICIALE: risultato non omologato

Ricorso ufficiale e per il momento il risultato non è stato omologato. Errore gravissimo che potrebbe costare assai caro: sconfitta a tavolino probabile

Risultato non omologato. E adesso starà al giudice sportivo decidere sulla questione. Insomma, un fatto che mette ansia a tutti e che potrebbe ribaltare l’esito del campo e dare anche uno scossone alla classifica.

Sappiamo benissimo che il lavoro dei segretari dei club di Serie A è davvero importante. Devono stare attenti a tutti, devono capire come stanno le cose, aggiornarsi, e soprattutto andare a pescare qualora ce ne fossero anche delle squalifiche di giocatori che sono passati alla propria società oppure di altre. Un lavoro, questo, che coinvolge anche quelli delle categorie minori, e alcuni sono molto bravi. In questo caso infatti parliamo di una partita di un campionato minore, ma assai importante, come quello di Serie D. Un risultato del campo che potrebbe essere ribaltato dopo un ricorso già preannunciato.

Ricorso UFFICIALE: rischio tre a zero a tavolino

Domenica scorsa il Mestre ha battuto il Lavis due a uno. Un match, questo, valido per la giornata numero 18 del campionato di Serie D girone C: i tre punti, per i padroni di casa, avrebbero permesso di uscire dalla zona playout. Ma al momento tutti col fiato sospeso.

La formazione ospite, infatti, ha preannunciato ricorso al giudice sportivo sostenendo che il Mestre, appunto, avrebbe schierato un calciatore squalificato. Tant’è che il risultato come spiegato non è stato omologato dal giudice sportivo. Nel caso venisse confermato questo errore ovviamente si andrebbe incontro ad un tre a zero a tavolino che non solo ribalterebbe quanto visto dentro il rettangolo verde ma cambierebbe anche la classifica. Insomma, tutti in attesa della decisione finale del giudice che dovrebbe arrivare nella prossima settimana.