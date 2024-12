Juve-Roma al traguardo: il via libera la ribalta sul gong

Calciomercato Roma e Juventus, si sparigliano le carte in tavola dopo l’ultimo blitz a sorpresa: effetto domino immediato

Uno sguardo rivolto al campo ma un’occhiata proiettata anche ai prossimi risvolti della sessione invernale di calciomercato. In questa duplice prospettiva la Roma si prospetta a vivere settimane molte intense. Oltre a dover dare continuità alla vittoria in Coppa Italia contro la Sampdoria, che ha riscattato lo scivolone preoccupante rimediato sul campo del Como, i giallorossi sono proiettati anche ad una campagna invernale che si preannuncia densa di profondi cambiamenti.

Uno dei settori del campo sul quale si sta concentrando l’attenzione di Ghisolfi è infatti quell’attacco che potrebbe essere rinforzato già nel mercato di gennaio. Non tanto per una mancanza di garanzie da parte di Artem Dovbyk; quanto per la volontà da parte della Roma di acquistare un attaccante in grado di far rifiatare all’occorrenza il centravanti ucraino. Scenario, quest’ultimo, che si intreccia in maniera armonica con le indiscrezioni di casa Everton. Non è un mistero, infatti, come uno degli attaccanti monitorati con più attenzione dalla Roma sia quel Beto accostato in tempi e in modi diversi anche alla Juventus, ma non solo. Tuttavia, i Toffees dovranno valutare con estrema attenzione le mosse per il reparto offensivo. Le ultime indiscrezioni riguardanti il futuro di Calvert-Lewin, ad esempio, ne sono una testimonianza tangibile.

Calciomercato Roma, domino Calvert Lewin: così i giallorossi e la Juve sono spiazzati

Secondo quanto evidenziato da Sky, infatti, sulle tracce dell’attaccante inglese dell’Everton si sarebbe messa la Fiorentina. Alla ricerca di un nuovo attaccante con cui implementare il proprio reparto offensivo, il club inglese avrebbe cominciato a tastare il terreno per provare a portare l’attaccante dei Toffees all’ombra della Fiesole già nel mercato di gennaio.

Seguito anche dal Milan, Calvert Lewin non ha ancora rinnovato il suo contratto con l’Everton in scadenza nel 2025. Ecco perché un suo addio immediato non sarebbe affatto un’ipotesi inverosimile. Di contro, l’eventuale cessione anticipata dell’attaccante inglese diminuirebbe le chances di una partenza di Beto, almeno nel mercato di gennaio. Uno scenario, quest’ultimo, da monitorare con estrema attenzione e che potrebbe far pendere l’ago della bilancia in una direzione piuttosto che nell’altra.