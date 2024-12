Scambio da 80 milioni e addio Inter: Lautaro Martinez ha detto sì

Scambio da 80 milioni e addio Inter: la risposta di Lautaro Martinez è già arrivata. Il sì sblocca la trattativa che lo porta lontano da Milano.

Con l’avvicinarsi della finestra di calciomercato invernale, prevista dal 2 gennaio al 3 febbraio 2025, le principali squadre italiane si preparano a rafforzare le proprie rose. La Juventus, in particolare, è al centro delle attenzioni per i movimenti in entrata.

La Vecchia Signora, come noto, sta cercando di colmare le lacune in difesa, soprattutto dopo gli infortuni di Bremer e Cabal. Tra i nomi accostati al club bianconero c’è stato quello di Milan Skriniar, attualmente al Paris Saint-Germain, che potrebbe rappresentare un rinforzo di esperienza per la retroguardia, al quale aggiungere altri profili in questo e altri reparti, tra cui quello offensivo.

Restando sulle big della Serie A, questa volta con uno sguardo più ampio e orientato all’estate, va ricordato come uno dei temi più caldi riguardi Rafael Leao del Milan. Nonostante il rinnovo contrattuale fino al 2028, il portoghese è stato spesso accostato a top club europei, in particolare al Barcellona. Se il futuro del portoghese resta uno degli argomenti di discussione maggiori nella Milano calcistica sponda rossonera, però, va evidenziato come la recentissima bomba di mercato possa avere un impatto non minore anche in casa Inter.

Scambio e trattativa da 80 milioni per portare Lautaro al Barcellona: in Spagna non hanno dubbi

Ci riferiamo alle ultime notizie relative al possibile addio di Lautaro Martinez, riferite dalle penne di Fichajes.net, secondo cui il Barcellona avrebbe individuato in Lautaro Martínez il profilo ideale per guidare il reparto offensivo, in vista di un futuro senza Robert Lewandowski, il cui addio è atteso già nella prossima estate.

Il presidente Joan Laporta e il suo staff sarebbero in contatto da settimane con l’agente del centravanti argentin, con l’accordo ormai vicino e un Lautaro pronto a lasciare l’Inter per vestire la maglia blaugrana. Il trasferimento comporterebbe un esborso significativo, stimato attorno agli 80 milioni di euro. Per far fronte a questa cifra, il Barça dovrà necessariamente cedere almeno due giocatori della rosa, puntando a incassare liquidità. Si valuta anche la possibilità di inserire contropartite tecniche gradite ai nerazzurri, che però esigono almeno 50 milioni in denaro come parte della trattativa.

La strategia della dirigenza catalana si concentra sulla riduzione dell’affollamento a centrocampo. Frenkie De Jong è il primo nome in lista per una possibile cessione, mentre anche profili come Gavi, Pedri o Christensen potrebbero essere presi in considerazione per eventuali offerte. Fermín, al momento, resta escluso da queste dinamiche.