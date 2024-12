Sgasata Roma in corsia: il re della velocità nel mirino

Calciomercato Roma, nome nuovo per la corsia destra dei giallorossi: Ghisolfi prende nota, gli ultimi risvolti

Tempo scaduto. Con l’approssimarsi della sessione invernale di calciomercato, la Roma non può permettersi di perdere altro tempo nell’allestimento di un organico che necessita di investimenti mirati. Il restyling cui andrà incontro lo scacchiere giallorosso si accompagnerà all’esigenza di inserire i tasselli giusti con cui ampliare il ventaglio di opportunità da un punto di vista tecnico-tattico a disposizione di Claudio Ranieri.

A tal proposito, tra i settori del campo monitorati con più attenzione dai capitolini ci sono sicuramente quelle corsie esterne per rinforzare le quali potrebbero essere messi a segno importanti colpi non sono in estate ma anche a gennaio. Proprio in quest’ottica non sono poche le piste battute con una certa insistenza dall’area tecnica giallorossa, che si sta muovendo su diversi fronti alla ricerca di profili sostenibili. Non sono di certo passati inosservati, ad esempio, i sondaggi esplorativi che la Roma avrebbe compiuto per Andrei Ratiu, terzino destro in forza al Rayo Vallecano al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2028 che non è stato ancora rinnovato.

Calciomercato Roma, sondato anche Ratiu: la situazione

A riferirlo è Flavio Maria Tassotti, che spiega come il profilo dell’attaccante rumeno sia finito nei dossier dell’area mercato giallorossa, che avrebbe cominciato a sondare il terreno per capire i margini di manovra proprio per Ratiu. Il terzino rumeno classe ’98 – che fa della velocità il suo punto di riferimento più importante – al punto da arrivare a tingersi i capelli per omaggiare Sonic The Hedgehog, è stato sondato dalla Roma.

Benché una vera e propria trattativa non sia ancora cominciata, quello di Ratiu è dunque un nome finito in maniera importante in orbita Roma. Ricordiamo, però, che il ventaglio di calciatori accostati ai capitolini è piuttosto ampio e comprende – tra gli altri – anche e soprattuto Zappa, che Ranieri ha già allenato nel corso dell’ultima esperienza al Cagliari. Seguiranno aggiornamenti.