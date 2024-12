Dalla Roma alla Fiorentina: affare da 15 milioni, blitz confermato

Il calciomercato invernale è alle porte e, come di consueto per la fine di dicembre, iniziano a emergere una serie di gustose indicrezioni di mercato

Alla luce dei presupposti del generoso calciomercato estivo compiuto da Florent Ghisolfi e Daniele De Rossi, appare piuttosto inaspettato parlare già a dicembre di una ‘Roma del futuro’, visto e considerati gli oltre cento milioni di euro investiti pochi mesi fa, che avrebbero dovuto permettere a tifosi e appassionati di parlare della ‘Roma del presente’ a questo punto della stagione.

Al contrario, in questo momento, come dichiarato direttamente in conferenza stampa, Ranieri è costretto a dividere la propria mente a metà, con una parte dedicata agli impegni del presente e un’altra alla sopracitata ‘Roma del futuro’. Tra i numerose temi che stanno togliendo ore di sonno. Claudio Ranieri vi è certamente quello relativo a Lorenzo Pellegrini, il quale è oramai da anni sotto la lente d’ingrandimento della tifoseria giallorossa.

Essere romano, romanista e capitano della Roma è di certo un piacere riservato a pochi, ma esserlo poco dopo Daniele De Rossi e Francesco Totti può rapidamente trasformarsi in un peso piuttosto difficile da portare.

Forse il popolo giallorosso, oramai viziato da un periodo storico in cui il proprio capitano era tra i calciatori più iconici e rappresentativi del panorama calcistico europeo, si aspettava semplicemente qualcosa che il numero 7 romano non poteva donargli, sia in termini squisitamente calcistici, che sul piano caratteriale. In ogni caso le sirene di un possibile addio iniziano a suonare e, in tal senso, la Roma dovrà inevitabilmente riflettere sull’erede del classe ’96.

Fazzini-mania: l’erede di Pellegrini nel mirino della Viola

Uno dei candidati più chiacchierati per prendere il posto di Lorenzo Pellegrini è il giovane Jacopo Fazzini, attualmente in forze all’Empoli di Roberto D’Aversa e considerato una delle giovani perle più promettenti del panorama calcistico nostrano.

Il classe 2003 nato a Massa è dotato di spiccate qualità tecniche, nonché di un particolare dinamismo in grado di garantirgli efficacia sia per gli inserimenti offensivi che durante la fase di non possesso, durante la quale risulta piuttosto utile nel sottrarre spazi e tempi di gioco agli avversari.

Sul talento 21enne sarebbero pronte a fiondarsi diverse società nostrane, tra le quali spiccano senza dubbio alcuno la Lazio di mister Baroni, la corazzata partenopea di Antonio Conte, la Roma di Ranieri (qui la nostra esclusiva in merito) e, come riportato nelle scorse ore dal Corriere Fiorentino, anche la Viola di Palladino.

Il quotidiano toscano avrebbe svelato l’inizio dei contatti tra i vertici viola e l’entourage del calciatore, che attualmente gode di una generosa valutazione di 15 milioni di euro.