Dybala e Paredes scaricati: lista già consegnata

Non accennano a calmierarsi le insistenti voci in merito al possibile addio di Paulo Dybala dalla città eterna. Ecco le ultime

Il trionfo casalingo della Roma di Claudio Ranieri contro la Sampdoria di mister Semplici non basterà certamente a far rimarginare le profonde e dolorose ferite accumulate dalla tifoseria nel corso degli ultimi caotici mesi, durante i quali le convinte aspettative covate nel corso dell’estate a causa di un mercato apparentemente altisonante sono state violentemente disattese da risultati e scelte a dir poco controversi, capaci di far scivolare la Roma in zone della classifica oramai sconosciute al popolo giallorosso.

Tuttavia, trattandosi sostanzialmente di un ibrido tra un allenamento e un’amichevole, sono comunque emersi una serie di segnali e spunti di riflessione in grado sia di aiutare mister Ranieri, che di far comprendere a tifosi e appassionati le possibili future mosse del mister di Testaccio.

Uno dei pochissimi titolari che non ha solcato il rettangolo verde è Paulo Dybala, il quale ha osservato divertito il successo giallorosso dalla panchina e sul quale Sir Ranieri si è espresso a fine partita, nel corso della consueta intervista post match.

“Se punterò su Paulo contro il Parma? Io punto sempre su Dybala”, questa la chiacchierate dichiarazione di Ranieri, che sembrerebbe aver mandato un segnale piuttosto importante in vista del calciomercato invernale. Oltre all’ormai assodata volontà di Ranieri di trattenere la Joya nella capitale, di recente sono emerse delle nuove indiscrezioni sul possibile futuro del fuoriclasse argentino.

Paredes e Dybala esclusi dalle priorità del Boca

Le ultime ore hanno visto conquistare la pole position del ‘Gran Premio Dybala’ dal Galatasaray di Dries Mertens e Ziyech, ma sull’argentino erano circolate delle voci anche relative al forte interessamento del Boca Juniors, dove il compagno e amico Leandro Paredes ha intenzione di trasferirsi per concludere nel proprio paese natale la propria carriera.

La moglie di Dybala ha poi caricato di importanza le voci in merito dichiarando che Paulo seguirà il proprio compagno di nazionale in Argentina.

Insomma, una serie di rivelazioni che di certo non restituiscono una sensazione di particolare solidità in merito alla posizione di Dybala nella città eterna, oramai considerata a dir poco in bilico.

Di recente sono tuttavia trapelate le priorità di Fernando Gago – allenatore del Boca Juniors – sul mercato e, secondo quanto riportato ad Fichajes, tra i sette nomi compiuti non compaiono né Dybala né Paredes. Che la pista argentina si stia allontanando? Difficile a dirsi, ma di certo la sessione invernale non parrebbe essere la più plausibile, viste le urgenze oramai note di Gago. A proposito della ‘Joya’, Sky.de riferisce come il Galatasaray stia continuando a premere per l’argentino, anche se il club turco deve fare i conti con i limiti imposti da un tetto salariale che impone scelte oculate. La partita, insomma, resta assolutamente aperta.