La Roma è già un ricordo: firma UFFICIALE

La Roma è già un ricordo. Un’esperienza nella capitale, sponda giallorossa, durata troppo poco. Una nuova avventura è ora alle porte.

Il calcio che offre sempre a tutti un’altra possibilità. Per chi cade c’è sempre una ‘stampella’ pronta ad aiutare a ‘rialzarsi’, fisicamente e psicologicamente, per affidargli poi un altro compito. Lautamente compensato.

Il calcio che “chiude una porta ed apre un portone“, riprendendo a piene mani dalla celebre immagine utilizzata da Beppe Marotta una volta uscito dalla Juventus ed immediatamente accasatosi all’Inter. Il ‘pianeta calcio’ è davvero un mondo a sé stante dove anche chi viene esonerato per mancanza di risultati ottenuti, trova immediatamente un nuovo ‘milionario’ posto di lavoro. Ivan Juric è stato esonerato dalla Roma soltanto poche settimane fa. Al suo posto la società giallorossa ha scelto Claudio Ranieri. Il tecnico croato ha fatto del suo meglio sulla panchina della Roma, dopo aver ereditato la patata bollente da Daniele De Rossi.

La Roma è già un ricordo. Per Ivan Juric c’è la Premier League

Quello di Ivan Juric sulla panchina della Roma è stato un passaggio che non ha lasciato segno alcuno. Non tutte le responsabilità sono imputabili al tecnico ex Toro che, però, dal canto suo, non ha fatto molto per migliorare la situazione.

Eppure al tecnico croato Babbo Natale ha fatto il regalo più gradito. E’ arrivata infatti l’ufficialità da parte del Southampton della nomina di Ivan Juric come nuovo tecnico. Il club inglese sta vivendo una stagione molto complicata. Occupa infatti l’ultimo posto in classifica in Premier League. Il Southampton si attende dal nuovo tecnico una scossa decisa che possa invertire pericolosa china intrapresa. Le prime parole di Ivan Juric non possono che essere ammantate di ottimismo: “Sono molto soddisfatto, credo che sarà una grande sfida ma sono davvero ottimista perché ho visto una squadra che può fare meglio“. Peggio è difficile dato che il Southampton è già il fanalino di coda della Premier League.

