Probabili formazioni Roma-Parma: nuova esclusione e messaggio a Ghisolfi

Roma-Parma. La sfida di domani allo Stadio Olimpico è un altro passaggio fondamentale in questa fin troppo tormentata stagione giallorossa.

La vittoria della Roma in Coppa Italia come un nuovo punto di partenza. Claudio Ranieri si aspetta conferme nella gara di domani contro il Parma di Fabio Pecchia.

La vittoria è d’obbligo poiché a questo punto non si tratta più, o non soltanto, di ridare fiducia ad un ambiente troppo spesso ‘scottato’ da brucianti sconfitte. La Roma deve vincere per tirarsi fuori dalle acque paludose della bassa classifica. Dopo il 3-0 in Europa League contro lo Sporting Braga è arrivata la sconfitta di Como. Ora dopo il 4-1 in Coppa Italia contro la Sampdoria c’è un solo risultato utile per i giallorossi: la vittoria. Il Parma di Fabio Pecchia, però, non è in una situazione migliore. I gialloblù sono infatti posizionati in classifica dietro la Roma, 15 punti per i ducali mentre i giallorossi sono a quota 16.

Probabili formazioni Roma-Parma. Claudio Ranieri detta la linea

Una situazione delicata per entrambe le compagini. Domani allo Stadio Olimpico, calcio d’inizio fissato alle ore 12.30, i due tecnici, Claudio Ranieri e Fabio Pecchia, non possono sbagliare le loro scelte.

Il tecnico giallorosso, nel frattempo, prende sempre di più in mano la Roma e lancia chiari messaggi al direttore sportivo Florent Ghisolfi. Ancora fuori Lorenzo Pellegrini ed Alexis Saelemaekers esterno. Mentre sembrano fuori dal progetto di Ranieri sia Celik che Saud.

ROMA (3-4-2-1), probabile formazione: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All. Ranieri

PARMA (4-2-3-1), probabile formazione: Suzuki; Hainaut, Delprato, Balogh, Valeri; Sohm, Keita; Man, Hernani, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia

Il tecnico del Parma dovrà invece rinunciare al centrocampista argentino, Nahuel Estevez, bloccato da un problema al flessore.