Accordo raggiunto: game over Dybala

Accordo raggiunto. Il mattatore della larga vittoria giallorossa contro il Parma può diventare protagonista anche del prossimo mercato.

Il 5-0 della Roma contro il Parma ha dato un fondamentale seguito all’altra larga vittoria giallorossa maturata in settimana in Coppa Italia contro la Sampdoria.

Claudio Ranieri è soddisfatto di come si sono sviluppate le due gare settimanali. E’ occorso il tempo necessario al tecnico romano per rimettere a posto le cose ma ora sembra che la formazione giallorossa stia trovando la giusta quadra. Gara dopo gara le scelte di Claudio Ranieri indicano una strada ben precisa. Scelte di campo nette dove non mancano promozioni inattese e clamorose bocciature. A meno di due settimane dall’inizio della sessione invernale di calciomercato il tecnico giallorosso ha inviato chiari messaggi al direttore sportivo Florent Ghisolfi. Direttamente dal campo e non via sms. Il caso di Lorenzo Pellegrini è il più eclatante. Il centrocampista non sembra rientrare nel lotto degli insostituibili per il tecnico romano.

Ma il mercato della Roma potrebbe accendersi su un altro delicato fronte.

Accordo raggiunto. Oscar brucia Dybala

La larga vittoria della Roma contro il Parma ha una firma ben precisa: Paulo Dybala. Il talento argentino è stato definito da Claudio Ranieri elemento insostituibile quando in condizione di scendere in campo. Ma il numero 21 giallorosso è anche considerato incedibile dalla Roma?

Novità di mercato che potrebbero interessare anche la società giallorossa arrivano dal Brasile. Il San Paolo sembra ormai prossimo all’acquisto di Oscar. Il centrocampista brasiliano ha lasciato il Chelsea nel 2017 per abbracciare la Cina, il suo campionato ed un ricchissimo ingaggio da 24 milioni di euro a stagione. Dopo sette anni con addosso la maglia dello Shanghai Port e 175 milioni di euro messi in cassaforte la sua avventura cinese è ormai ai titoli di coda. Dopo quattordici anni dall’addio ecco il sempre più probabile ritorno a casa, al San Paolo. Una trattativa che, a distanza, interessa anche la Roma. Il club brasiliano, infatti, aveva mostrato in tempi recenti un chiaro interesse per Paulo Dybala. Il sempre più probabile ritorno a casa del ‘figliol prodigo’ Oscar eliminerebbe di fatto questa opportunità.