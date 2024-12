Addio Vlahovic, è saltato il rinnovo: il nuovo bomber è bianconero

Addio Vlahovic. Quale il futuro del centravanti serbo della Juventus? Se lo domanda lo stesso Cristiano Giuntoli che spera in una veloce risposta.

La sfida contro il Monza rappresenta per la Juventus una nuova occasione per tentare di superare ‘il complesso’ del pareggio che sembra attanagliare la formazione guidata da Thiago Motta.

La vittoria in Coppa Italia contro il Cagliari non deve illudere più di tanto. Il Monza, tra le mura amiche, rappresenterà uno ostacolo ben più complicato che non i rossoblù sardi. I biancorossi brianzoli ed Alessandro Nesta si stanno giocando il futuro, chi la permanenza sulla panchina biancorossa e chi quella in Serie A. Per tornare alla vittoria anche in campionato la Juventus si affida a Dusan Vlahovic. Nolente o volente è sempre il classe 2000 l’osservato speciale, sia per la ricerca dei gol-vittoria, sia in ottica mercato. Ed attorno al centravanti bianconero non mancano mai novità dell’ultima ora.

In questo caso la fonte è teamtalk.com.

Addio Vlahovic. Il finale non è quello sperato da Giuntoli

Gli aggiornamenti riguardo Dusan Vlahovic arrivano nuovamente da oltre Manica, lì dove l’interesse per il centravanti bianconero sembra manifestarsi più concretamente. O forse no.

Protagonista è l’Arsenal di Mikel Arteta che intende sfidare il Liverpool di Arne Slot per la vittoria in Premier League. Il tecnico dei Gunners è da sempre un estimatore di Dusan Vlahovic ma ora sembra che le attenzioni per rinforzare il suo reparto offensivo siano state dirottare altrove. Il nuovo sogno dei londinesi è Alexander Isak, attaccante del Newcastle. Nella vittoria dei bianconeri inglesi contro l’Ipswich Town, conclusasi sul 4-1, Alexander Isak ha realizzato una splendida tripletta. Musica per le orecchie di Mikel Arteta. L’attaccante svedese è a quota 10 reti nella classifica cannonieri dopo 15 gare in Premier League. Il rinnovo di contratto con il Newcastle sembra fermo e questo incoraggia i numerosi estimatori di Alexander Isak a tentare l’assalto finale. Arsenal in testa.

La Juventus e Dusan Vlahovic dovranno guardare altrove per trovare nuovi possibili acquirenti.