Calciomercato Roma, dalla Premier al posto di Mancini

Numerose indiscrezioni confermano l’interesse della big per il veterano dello United: si indebolisce la pista Gianluca Mancini

Quante volte, in questa stagione, gli infortuni hanno cambiato le strategie di mercato dei club. Indipendentemente dagli obiettivi perseguiti, gli stop che prevedono, in certi casi, addirittura un non ritorno in campo, quanto meno fino ad aprile/maggio, degli sfortunati protagonisti, stanno rivoluzionando le priorità di dirigenti ed allenatori.

Basti pensare ai gravi infortuni occorsi, in casa Juve, a Gleison Bremer e Juan Cabal, oppure al più recente – meno grave dal punto di vista dell’entità ma altrettanto pesante nell’economia della fase difensiva della squadra – stop di Alessandro Buongiorno, che tornerà a disposizione di Antonio Conte solo a 2025 inoltrato.

Ci sono poi le prestazioni insufficienti, la voglia di azzerare tutto da parte di Ds che avrebbero in programma una vera e propria mini rivoluzione nel mercato di gennaio: è il caso della Roma, che non esclude partenze eccellenti che potrebbero coinvolgere anche senatori come Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante. E Gianluca Mancini, misteriosamente in panchina a Como nonostante fosse squalificato per la successiva gara di Coppa Italia.

L’ex Atalanta negli ultimi giorni è stato accostato anche al club partenopeo, che resta vigile su Milan Skriniar e altri profili provenienti da blasonate società fresche di cambio alla guida tecnica.

Maguire addio, il Napoli ci prova: concorrenza turca

Pur avendo trovato spazio, e considerazione, nelle scelte di Ruben Amorim – l’allenatore portoghese che ha preso il posto di Erik ten Hag sulla panchina dei Red Devils -, Harry Maguire ha ancora il contratto in scadenza a giugno 2025.

Come riportato dal portale ‘The Athletic‘ – indiscrezione confermata anche dal sempre puntuale Ekrem Konur – il gigante inglese sarebbe finito nel mirino del club azzurro.

Both Napoli and Galatasaray want to sign Manchester United central defender Harry Maguire, whose contract at Old Trafford expires at the end of the season. pic.twitter.com/GGbHBLGCLc — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 22, 2024

Possibile idea di mercato anche per la Juve, come detto a caccia di almeno un centrale da prendere il prima possibile, il classe ’93 ha destato anche l’interesse del Galatasaray, già molto attivo in vista della sessione invernale di scambi.

Restando viva l’ipotesi di prelevare il difensore a gennaio a costi limitati, il Napoli potrebbe abbandonare del tutto la pista Gianluca Mancini, già non semplice per motivi legati alle necessità immediate della Roma, che a quel punto dovrebbe fare un investimento importante per sostituire un titolarissimo.