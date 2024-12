Dal Napoli alla Juve: l’ex ha dato il via libera

Clamoroso intreccio di mercato che coinvolge anche una big inglese: strada spianata per l’addio dell’azzurro in direzione Torino

Si avvicina a grandi passi la sessione invernale di scambi, occasione ghiotta, per chi ancora persegue con costanza l’obiettivo posto ad inizio stagione, di migliorare in modo decisivo la qualità della rosa.

Sebbene a livello di dichiarazioni ufficiali, tutte le big del nostro calcio hanno detto, per bocca dei loro dirigenti, di non aver bisogno di intervenire, sotto il vulcano ribolle un magma fatto di tante trattative messe in piedi più o meno segretamente dalle squadre in lotta per il titolo.

Iniziando dalla capolista (provvisoria, in attesa della gara dell’Atalanta e delle due partite in meno dell’Inter) Napoli, l’infortunio di Alessandro Buongiorno ha cambiato le priorità di mercato del club partenopeo. Che intanto, ormai da settimane, fa i conti con l’assalto di Juve, Inter e Roma per Giacomo Raspadori, riserva di lusso nelle scelte di Antonio Conte.

Ecco che allora, fermo restando che lo stesso club bianconero, come l’Inter, sarebbe a caccia di un attaccante che possa essere una valida alternativa a Dusan Vlahovic, si è aperta la caccia grossa all’attaccante. Una battaglia che potrebbe vedere una svolta grazie al tacito, ma decisivo, assenso, di un grande ex della ‘Vecchia Signora’.

Napoli, il colpo dalla Premier ‘libera’ Raspadori

Come riferito dall’esperto di mercato Ekrem Konur, il Napoli starebbe pensando seriamente di ingaggiare Christopher Nkunku, attaccante del Chelsea, in prestito a partire dal mese di gennaio.

Sul francese, protagonista di un impiego a singhiozzo nei Blues in questa prima parte dell’anno, ci sarebbe anche l’interesse del Barcellona, trovatosi improvvisamente a fare i conti con una sterilità offensiva ben evidenziata dal solo gol realizzato nelle ultime due partite casalinghe in Liga contro Leganés e Atletico Madrid.

🚨🆕 #Napoli ⚔️ #FCBarcelona 🇫🇷

Napoli and Barcelona want to sign Chelsea’s French player Christopher Nkunku on loan. pic.twitter.com/Y4r2YQ9ccs — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 22, 2024

Il tecnico dei londinesi Enzo Maresca che, beato lui, ha problemi di abbondanza sul fronte offensivo, avrebbe già dato il suo via libera all’operazione. Se i partenopei riuscissero ad ingaggiare l’ex Lipsia, la strada che porterebbe Raspadori alla Juve diverrebbe di gran lunga meno accidentata. Resta da verificare la reale volontà di Conte e De Laurentiis di andare a rafforzare una diretta rivale nella lotta al Tricolore.