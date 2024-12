Firma in Serie A e addio giallorossi: Dybala ‘sbloccato’

Firma in Serie A e addio ai giallorossi già annunciato: la firma di Dybala si sblocca così. Gli ultimi aggiornamenti di calciomercato in casa Roma.

La Roma sta attraversando una fase critica nella stagione 2024-2025, caratterizzata da risultati deludenti e turbolenze interne. Attualmente al 12º posto in Serie A, la squadra ha accumulato sette sconfitte nelle ultime nove partite, avvicinandosi pericolosamente alla zona retrocessione.

La recente sconfitta per 2-0 contro il Como ha evidenziato ulteriormente le difficoltà, sebbene la crisi non riguardi solo i risultati sul campo, ma si estende anche alla gestione della rosa. Giocatori chiave come Paulo Dybala sono al centro di voci di mercato che li vedono potenzialmente vicini all’addio. In particolar modo, dopo le chiacchiere e la sorpresa finale della scorsa estate, l’argentino è tornato nuovamente a spaventare e far parlare di sé, in vista di un mercato di gennaio durante il quale le avances turche potrebbero assumere contorni ancora più concreti.

La Serie A sblocca Dybala al Galatasaray: le ultime sull’intreccio con Ziyech

Il Galatasaray, come noto, ha manifestato interesse per Dybala, con il suo rappresentante che ha già avviato contatti con il club turco. Tuttavia, le elevate richieste salariali dell’argentino, pari a 15 milioni di euro annui, rappresentano un ostacolo significativo alla trattativa.

Parallelamente, Hakim Ziyech, attualmente al Galatasaray, ha espresso pubblicamente il suo malcontento, dichiarando di voler lasciare il club già a gennaio. Questa situazione potrebbe aprire scenari di mercato interessanti, con la Roma però non coinvolta direttamente nel possibile ingaggio del marocchino, accostato ai giallorossi soprattutto in passata. L’uscita dell’ex Chelsea dai giallorossi turchi, però, potrebbe giustificare e sbloccare ulteriormente la strada per l’ingaggio di Paulo Dybala, con una situazione che resta in pienissima evoluzione e dinamismo.

In particolar modo, va riferito, come ricorda Fichajes.net, che Ziyech potrebbe nelle prossime settimane approdare in Serie A, dove, oltre all’Inghilterra si segnala la presenza più copiosa di realtà potenzialmente interessate lui. Tra queste, in particolar modo, ci sono Torino, Cagliari, Como e Venezia, cui si aggiungono, nella su citata oltremanica, Ipswich Town e West Ham, che potrebbero calamitare le attenzioni di Ziyech verso il possibile ritorno in un campionato a lui ben noto.