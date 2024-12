Le mani vincenti di Ghisolfi e Ranieri: all in Roma e firma assicurata

Calciomercato Roma, le mani vincenti di Ghisolfi e Ranieri: all-in giallorosso e firma assicurata. Ecco quando si chiude la trattativa

Se a gennaio la Roma si appresta a piazzare una vera e propria rivoluzione, con molti addii e altrettanti innesti, ci sono dei giocatori che, il club giallorosso, non lo dovrebbero lasciare per molto, molto tempo.

Evidente che ci siano degli elementi, dentro la rosa, che non sono solo il presente ma che potrebbero essere pure il futuro. E uno di questi è arrivato praticamente da sconosciuto: ha firmato fino al 2027, quindi non c’è nessun pericolo sulla durata, ma da quando ha messo piede dentro Trigoria guadagna sempre gli stessi soldi. E di cose in questo tempo ne sono cambiate parecchie, anzi le cose sono state stravolte da quelle che sono state le sue prestazioni. Tant’è che da un anno a questa parte è il titolare inamovibile, un giocatore che nessun tecnico vuole togliere dal campo. Dà sicurezza, riesce ad essere sempre sul pezzo e poi, infine, nel giorno della sconfitta contro il Como di domenica scorsa ha dimostrato anche di avere una grossa personalità. Arrabbiandosi per quello che è successo.

Calciomercato Roma, ecco la firma di Svilar

Ovviamente avrete capito che parliamo di Mile Svilar: il portiere della Roma, secondo il quotidiano Il Romanista in edicola questa mattina, starebbe iniziando a parlare, tramite i propri rappresentanti, del rinnovo contrattuale. Il motivo ve lo abbiamo spiegato prima, e per il duo Ghisolfi-Ranieri la sua firma è diventata una proprietà.

I primi contatti tra le parti come detto ci sono stati e dopo la sessione invernale del mercato ci potrebbe essere l’accelerata decisiva per la chiusura dell’operazione. Sicuramente stipendio più alto ma anche, sicuramente, un prolungamento di almeno un anno della durata contrattuale. Svilar ha dimostrato di meritare, senza dubbio, il ruolo di primo portiere della Roma. Prestazioni e personalità, c’è poco di meglio da chiedere per un giocatore così.