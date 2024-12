Nuovo regalo per Simeone: addio Juve, si chiude a gennaio

La Juve giocherà questa sera contro il Monza, ma prima bisogna segnalare un importante aggiornamento in sede di calciomercato.

Dopo aver battuto il Cagliari in Coppa Italia, staccando così il pass per i quarti di finale contro il sorprendente Empoli, la Juventus di Thiago Motta è chiamata a vincere anche in campionato. La sfida in trasferta di questa sera contro il Monza di Alessandro Nesta, di fatto, è già un crocevia fondamentale per la ‘Vecchia Signora’.

I bianconeri, anche se hanno una gara in meno, hanno ben dieci punti di svantaggio dal Napoli capolista, sempre in attesa del risultato finale del match iniziato proprio adesso tra l’Atalanta e l’Empoli. La Juventus, considerando anche il discorso qualificazione alla prossima edizione della Champions League, deve quindi battere assolutamente il Monza.

Lo stesso Thiago Motta, infatti, spera di non staccarsi ancora di più dalla vetta per poi attendere qualcosa dal calciomercato di gennaio. Tuttavia, proprio su quest’ultimo fronte, bisogna registrare un brutto aggiornamento.

Calciomercato Juve, Atletico Madrid su Milan Skriniar: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘elgoldigital.com’, infatti, anche l‘Atletico Madrid ha messo gli occhi su uno degli obiettivi di Cristiano Giuntoli: Milan Skriniar del PSG. Quest’ultimo, di fatto, non fa parte dei piani di Luis Enrique.

L’Atletico Madrid, dunque, moniterà se prendere o meno Skriniar a gennaio, anche perché l’ex Inter ha bisogno di giocare per tornare ai livelli visti in maglia nerazzurra. L’inserimento dei ‘Colchoneros’ per lo slovacco, ovviamente, non è una buona notizia per la Juventus. La ‘Vecchia Signora’, tra l’altro, ha bisogno di almeno un nuovo centrale sia per sostituire l’infortunato Bremer che il partente Danilo.