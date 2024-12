Cessione Roma, decisione presa: i Friedkin dettano i tempi | ASRL

La cessione della Roma è un argomento del giorno in casa giallorossa ma ci sono delle novità che riguardano le tempistiche e la volontà dei Friedkin

I proprietari californiani, con investimenti in Texas, al momento non sembrano mollare la presa e arrivano conferme dirette dagli Stati Uniti. Anche l’ultimo messaggio di Raffaello Follieri sembra essere piuttosto chiaro a riguardo.

La situazione in casa Roma è piuttosto complessa sia per quanto riguarda l’aspetto tecnico che societario. Da circa tre mesi manca la figura di un CEO, dopo le dimissioni indotte di Lina Souloukou. Per quanto riguarda la gestione sportiva non c’è solo l’arrivo di Federico Balzaretti al fianco di Ghisolfi ma Ranieri ha in mente anche altre mosse per completare l’opera e una di queste è forse una figura sempre sul piano della gestione operativa, magari qualcuno che conosce bene la Roma.

Ma come detto anche sotto il punto di vista societario ci sono delle novità che riguardano i Friedkin e la possibile cessione dell’AS Roma. Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare delle offerte possibili o probabili per l’acquisizione del pacchetto di maggioranza della società giallorossa. Qualche ora fa Raffaello Follieri, tramite una storia su Instagram, ha ribadito come la sua proposta da 1 miliardo e 150 milioni, presentata al TFG non abbia ricevuto nemmeno risposta e che la sua impressione è che non ci sia la volontà di cedere.

La Roma non verrà ceduta almeno per i prossimi due anni: il piano di Dan Friedkin

Secondo quanto appreso dalla redazione di Asromalive.it, direttamente da ambienti finanziari di San Diego, luogo da cui provengono i Friedkin e in cui gestiscono molte delle proprie attività, la novità sarebbe la ferma convinzione del gruppo di restare alla guida della società capitolina.

Al momento non solo non sussistono le condizioni per una cessione della Roma, ma Dan Friedkin avrebbe intenzione di proseguire con il suo impegno in Italia per almeno un altro paio d’anni. La volontà di costruire il progetto stadio e di rifondare tecnicamente la squadra, dopo il primo ciclo targato Mourinho, è forte e a media scadenza. In questa direzione si devono considerare le ultime mosse anche a livello di organigramma societario, con la ricerca di un CEO come Marzio Perrelli, l’arrivo di Balzaretti, di Mike Sertori e di altre figure in rampa di lancio. Friedkin non lascia ma rilancia. Vedremo se alle parole seguiranno i fatti.