Dalla Fiorentina alla Roma: salta lo scambio col Napoli, via libera Ghisolfi

Dalla Fiorentina alla Roma: salta lo scambio con il Napoli e Ghisolfi torna in corsa. Ecco lo scenario clamoroso del mercato di gennaio

Una punta, un terzino destro, magari un centrale difensivo e perché no, anche un esterno sinistro. I primi due colpi di questi quattro sono delle vere e proprie priorità per la Roma nella finestra di gennaio. Gli altri due, invece, sono delle occasioni che, qualora capitassero, Ghisolfi potrebbe prendere al volo.

E in questo caso, viste le informazioni che questa mattina sono state riportate da La Gazzetta dello Sport, parliamo di un esterno difensivo, magari mancino, che possa fare respirare il sempre presente Angelino in caso di necessità. L’ex Lipsia e Galatasaray gioca sempre, anche perché Dahl non è in grado di offrire garanzie, ma prima o poi, per una questione ovvia, dovrà riposare anche lui. Ed è per tale motivo che, nei giorni scorsi, si è parlato di due elementi della Fiorentina, che il campo con Palladino non lo stanno vedendo mai, che ormai sono fuori dal progetto tecnico e quindi in uscita. Sia Biraghi che Parisi potrebbero salutare la viola all’inizio del 2025. E la Roma, un pensiero sul primo, ce lo ha fatto.

Spinazzola rifiuta lo scambio: via libera Ghisolfi

Su Biraghi, da un po’ di tempo, ci ha messo gli occhi anche il Napoli di Antonio Conte. In azzurro infatti Spinazzola, preso dalla Roma a zero la scorsa estate, non ha trovato spazio, e Manna vorrebbe piazzare lo scambio appunto con il giocatore della Fiorentina. Ma qui la differenza la potrebbe fare la volontà di Spinazzola che non sembra essere quella di andare in Toscana: chiuso da Gosens, troverebbe poco spazio anche lì. E preferirebbe andare al Torino.

E senza un’uscita, il Napoli non chiuderà un innesto. Così Ghisolfi tornerebbe in corsa per il giocatore, sicuramente importante visto che prima di questa stagione ha sempre giocato, e che darebbe sicuramente a Claudio Ranieri la possibilità, davvero in questo caso, di far girare l’esterno sinistro.