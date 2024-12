Lascia la Roma per Mourinho: cifre e formula dell’affare

Mourinho lo toglie subito alla Roma, firma e rinforzo immediato per il calciomercato di gennaio. Gli ultimi aggiornamenti.

La Roma, dopo una serie di risultati deludenti, ha mostrato segnali di ripresa con una convincente vittoria per 5-0 contro il Parma, in cui Paulo Dybala ha brillato con una doppietta e due assist. I prossimi due impegni di campionato saranno cruciali per comprendere le reali ambizioni della squadra, poiché affrontare avversari potenzialmente diretti potrebbe consolidare la fiducia ritrovata oppure riaprire discussioni sulla solidità del progetto tecnico.

In vista della riapertura del calciomercato, la dirigenza giallorossa sta valutando interventi per rafforzare la rosa, con particolare attenzione al reparto difensivo. Parallelamente ai necessari movimenti in entrata, si monitorano i possibili interventi in uscita di giocatori come Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala, i cui nomi sono stati accostati a vari club europei.

La loro eventuale partenza potrebbe influenzare significativamente le strategie di mercato della Roma, sia in termini di entrate economiche che di necessità di sostituire pedine fondamentali nello scacchiere tattico.

Calciomercato Roma

In questo contesto, sarà fondamentale per la Roma operare con precisione sul mercato, individuando profili adatti a colmare le lacune evidenziate nella prima parte della stagione e a garantire maggiore solidità difensiva. La scelta dei rinforzi e la gestione delle cessioni determineranno l’andamento della seconda metà del campionato e le possibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Intanto, secondo recenti indiscrezioni turche riportate da AS.com, il Fenerbahce di José Mourinho avrebbe avviato trattative per ottenere il prestito di Mario Hermoso, vista la necessità del club turco di rinforzare la difesa a causa di infortuni chiave. Il difensore spagnolo, arrivato in estate a parametro zero e sotto contratto fino al 2027, ha trovato poco spazio in squadra e potrebbe lasciare a gennaio.

Il club turco, dal proprio canto, è alla ricerca di un centrale mancino capace di giocare anche da terzino sinistro, vista l’indisponibilità prolungata di Oosterwolde e Becao per infortunio e le critiche verso Samet Akaydin, destinato forse alla cessione. Parallelamente, il Fenerbahce sta valutando altri profili per rinforzare la difesa, come Sergio Reguilon, Merih Demiral, Olivier Boscagli, Juan Miranda, Antonino Gallo e Reinildo Mandava. Hermoso potrebbe rappresentare una soluzione ideale per la versatilità e l’esperienza che Mourinho cerca.