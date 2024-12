Non c’è due senza tre: Theo Hernandez saluta il Milan a gennaio

Periodo piuttosto complicato per il Milan di Fonseca: voci di una cessione del francese sempre più insistenti

Nonostante la vittoria risicata e sofferta soprattutto nel secondo tempo contro l’Hellas Verona, il Milan non può dirsi ancora guarito dal periodo buio in cui è sprofondato nelle ultime settimane. Sotto questo punto di vista, il confronto casalingo contro la Roma rappresenterà un autentico banco di prova per due squadre a caccia di continuità e di risposte importanti. A tenere banco in casa rossonera, però, sono anche le voci di mercato.

Oltre ai dubbi riguardanti la posizione di Paulo Fonseca, la cui panchina scricchiola ormai da tempi non sospetti, non sono affatto da trascurare le tante voci riguardanti le possibili cessioni dei big in rosa. A cominciare da Rafa Leao, sul quale il Barcellona continua a vigilare, ma non solo. Tra i top player rossoneri che potrebbero fare le valigie e lasciare Milano, infatti, c’è quel Theo Hernandez che dall’inizio della stagione ha faticato a ricalcare quegli standard in termini di prestazione e rendimento che ne avevano fatto lievitar in maniera esponenziale la valutazione.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez e le sirene dalla Premier: lo scenario

Un rapporto tutt’altro che simbiotico con Fonseca e le recenti panchine, oltre ai dubbi riguardanti un rinnovo contrattuale non ancora concretizzatosi, hanno fatto il resto. Ecco perché quello di Theo Hernandez è un profilo finito in tempi e in modi diversi nel mirino di quelle big che farebbero del laterale francese un autentico ago della bilancia del proprio scacchiere tattico. Le ultime indiscrezioni dall’Inghilterra si inseriscono proprio in questo tipo di dinamica.

Secondo quanto evidenziato da TBR Football, infatti, Arsenal, Manchester City e Chelsea starebbero continuando a monitorare la situazione, pronte ad affondare il colpo nel caso in cui si materializzassero i presupposti propizi già a gennaio. Rispetto alla posizione intransigente assunta dal Milan fino a qualche giorno fa, i rossoneri sarebbero ora disposti a lasciar partire il transalpino nel caso in cui arrivasse un’offerta giudicata congrua dal club meneghino. Benché appaiano risicati i margini per impostare una trattativa già a gennaio, la sensazione è che un’offerta da almeno 45-50 milioni possa cambiare le carte in tavola. Staremo a vedere cosa succederà.