Scambio e cash per il bomber: cortocircuito Juventus-Roma

Proseguono le mosse della Juventus per puntellare il proprio reparto offensivo: le ultime indiscrezioni, però, stravolgono le carte in tavola

Pur riuscendo a strappare tre punti molto importanti sul campo del Monza, la Juventus sta facendo fatica a ritrovare quelle certezze difensive che ne avevano contraddistinto la prima parte di stagione. Rivelatasi vulnerabili anche contro squadre sulla carte inferiori da un punto di vista tecnico, la ‘Vecchia Signora’ sta attraversando una preoccupante fase di involuzione del proprio progetto tecnico.

Oltre ai problemi in fase difensiva, alcuni dei quali riconducibili anche alle defezioni di Bremer e Cabal, ciò che sta sorprendendo è la poca pericolosità offensiva della compagine di Thiago Motta. Irretita da una ricerca del palleggio a tratti ossessiva, la manovra della Juve riesce a mandare pochi uomini davanti alla porta. Dato di fatto che potrebbe mettere Giuntoli nelle condizioni di puntellare il reparto offensivo con un innesto importante in grado di rivitalizzare un reparto abulico in determinate circostanze. Oltre a quello di Zirkzee, ad esempio, un profilo che intriga e non poco l’area tecnica bianconero è quello di Randal Kolo Muani, per il quale la Juve ha già avviato i primi contatti esplorativi.

Calciomercato Juventus, da Duran a Kolo Muani: c’entra anche la Roma

Benché non rappresenti affatto una prima scelta nell’organigramma di Luis Enrique, ipotizzare un approdo di Kolo Muani in Serie A rappresenta comunque un’ipotesi piuttosto complicata. Non solo per i costi di un’operazione che, pur imbastita in prestito, prevedrebbe un esborso da almeno 40 milioni di euro, ma anche per la folta concorrenza che continua a calamitare l’ex attaccante dell’Eintracht Francoforte.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, ad esempio, il Psg sarebbe intrigato all’idea di proporre il cartellino di Kolo Muani come parziale contropartita tecnica per arrivare a Duran, altro nome finito nella lista dei desideri di Giuntoli. Con l’intento di far saltare il banco, la compagine transalpina sarebbe anche disposta ad aggiungere anche una base cash. Sia pur in modo diretto, questo ping pong di bomber assume una portata rilevante anche per la Roma, che ha da tempo messo gli occhi su Beto ed Evan Ferguson; profili, quest’ultimi, che potrebbero stuzzicare ancor di più la Juve nel caso in cui Giuntoli non riuscisse a chiudere né per Zirkzee né per Kolo Muani. Scenario in evoluzione.