Ecco le ultime sul chiacchierato e discusso addio di Lorenzo Pellegrini alla Roma. Emergono novità sulla prossima destinazione del capitano giallorosso

La goleada con il Parma ha indubbiamente confermato le piacevoli sensazioni che sembravano trapelare già dai primi match con Claudio Ranieri in panchina, durante i quali la Roma non ha raccolto quanto desiderava in termini di punti (in particolare con il Como di Nico Paz), ma ha mostrato con evidenza la volontà di cambiare registro nel prossimo futuro.

Alla festa giallorossa si è unito anche Artem Dovbyk, il quale, dopo aver compiuto una prestazione piuttosto generosa in quanto a sponde e servizi per i compagni, ha trovato il tanto agognato gol su un delizioso assist di Paulo Dybala.

Vi sono tuttavia dei grandi assenti alla festa giallorossa, tra i quali possiamo citare Enzo Le Fée, Matias Soulé e il capitano Lorenzo Pellegrini. Scaldatosi ma mai entrato in campo, il numero 7 giallorosso sta attraversando un periodo indubbiamente complicato, durante il quale pare che la sua storia d’amore con la Roma sembrerebbe essere giunta al capolinea.

Giusto stamane Tuttosport lo ha inserito nella lista dei nomi che probabilmente abbandoneranno il centro sportivo Fulvio Bernardini nel corso del mercato invernale e, nelle ultime ore, Sky Sport ha comunicato un’indiscrezione su una possibile nuova destinazione.

Addio Roma a gennaio: Pellegrini diventa Viola

Negli scorsi giorni si era parlato del Napoli di Antonio Conte per il futuro del centrocampista romano (il quale sarebbe valso da pedina di scambio per portare Jack Raspadori tra i vicoli della capitale), ma nel corso della mattina è arrivato Sky Sport a movimentare la vigilia di Natale.

Secondo Sky, infatti, pare che la Fiorentina, conscia del lento e inesorabile scivolare di Lorenzo Pellegrini nelle gerarchie giallorosse, avrebbe inserito il nome del capitano giallorosso nella lista di Natale.

Un desiderio che è naturalmente viziato dal malore di Edoardo Bove (anch’egli arrivato dalla città eterna) e dalla conseguente necessità dei viola di rinvigorire il centrocampo, anche se i due, pur condividendo il ruolo generico di centrocampisti, vantano caratteristiche ed età piuttosto difformi.

In ogni caso, seppur in evidente parabola discendente, Pellegrini sembra possedere una serie di qualità piuttosto compatibili con il sistema di gioco di mister Palladino, particolarmente affezionato a centrocampisti offensivi in grado di innescare con qualità i propri colleghi attaccanti.