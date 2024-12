Calciomercato Roma, tris Ranieri e nuova firma in Serie A. Ecco gli ultimi aggiornamenti tra le fila giallorosse.

Il calciomercato di gennaio si avvicina e la Roma si prepara a intervenire con decisione per rinforzare una rosa che, finora, ha mostrato limiti in alcune aree chiave. Il direttore sportivo Ghisolfi e il suo staff sono al lavoro per garantire a Ranieri alternative valide, con un occhio al budget e alle opportunità che si presenteranno nelle prossime settimane.

Un nodo cruciale resta Paulo Dybala. L’argentino, pilastro tecnico della squadra, è stato spesso frenato da problemi fisici in questa prima parte di stagione, evidenziando, però, le proprie qualità e attirando le attenzioni di diversi club già per il mese di gennaio. La dirigenza sta valutando l’ipotesi di aggiungere un vice Dovbyk di qualità, in grado di sostituirlo senza far perdere creatività e incisività all’attacco. Il tutto, mentre la priorità rimane tutelare la condizione del numero 21, finito soprattutto nel mirino del Galatasaray.

Calciomercato Roma, tris di nomi per Ranieri

Un altro reparto che necessita di attenzione è la difesa. I giallorossi cercano un centrale affidabile per rafforzare un reparto spesso esposto. Con un Celik non sempre convincente, si monitorano profili per il ruolo di terzino destro, insieme a quello di un difensore centrale che possa completare un reparto che potrebbe prossimamente perdere Mario Hermoso.

Anche il centrocampo potrebbe essere teatro di una piccola rivoluzione. Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante potrebbero salutare, aprendo spazi per nuovi ingressi. Il nome che attira più interesse è Abdoulaye Doucouré, centrocampista dell’Everton in scadenza a giugno. La situazione contrattuale del giocatore potrebbe favorire un colpo a costi contenuti, ideale per una società che deve fare attenzione al fair play finanziario.

In alternativa, i giallorossi stanno valutando profili più giovani. Matteo Prati del Cagliari, considerato uno dei talenti emergenti del calcio italiano, e Rocco Reitz del Borussia Monchengladbach sono opzioni che offrono potenziale e margini di crescita, pur richiedendo un investimento di prospettiva. I nomi dei tre centrocampisti sono tornati in auge in queste ultime ore, dopo essere stati accostati ai giallorossi già nel corso della passata settimana,