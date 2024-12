Colpaccio Juve, Giuntoli trova l’alleato: clausola aggirata

Colpaccio Juve: Giuntoli ha trovato l’alleato che gli permette di aggirare la clausola rescissoria. Arriva subito a gennaio. Innesto da 35 milioni di euro

Il colpaccio lo potrebbe piazzare la Juventus a gennaio. Perché è già partita l’operazione, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, che potrebbe portare il difensore centrale che serve a Thiago Motta. Un difensore centrale che vada a coprire parzialmente il buco lasciato dagli infortuni di Bremer e Cabal, due pedine fondamentali nello scacchiere del tecnico che hanno chiuso in anticipo la propria stagione.

E Cristiano Giuntoli, direttore dell’area tecnica, ha un vero e proprio alleato nella possibile operazione. Un alleato di quelli in grado di fare la differenza e che muove moltissime pedine importanti nel mondo del calcio. E che soprattutto ha un legame speciale con la Juventus. In estate, infatti, è stato praticamente l’artefice dell’operazione che ha portato Francisco Conceicao dal Porto a Torino. Ed è una cosa, questa, che si potrebbe ripetere anche tra poche settimane.

Colpaccio Juventus: arriva Silva

L’alleato di Giuntoli e Jorge Mendes, il potentissimo procuratore portoghese che gestisce Antonio Silva, 21enne del Benfica in questo caso, che con Lage in panchina sta trovando pochissimo spazio rispetto a quelle che sono le sue qualità tecniche. Un giocatore assai importante, un giocatore che potrebbe salutare la compagnia lusitana e approdare in Serie A. Non è un’operazione semplice, almeno sotto l’aspetto economico, ma è un’operazione che, con una formula già riuscita appunto per Conceicao, potrebbe far fare a Giuntoli scacco matto.

Prestito oneroso, almeno 5 milioni di euro da versare immediatamente nelle casse del Benfica, e poi un diritto di riscatto di 30 milioni di euro. Un totale di 35 milioni per un giocatore che è in grado di crescere ulteriormente e che potrebbe mettersi in mostra in Serie A, in Champions League, in Coppa Italia e magari qualora venisse trovare un ulteriore accordo, anche al Mondiale per Club in programma la prossima estate negli Stati Uniti. La Juve quindi si muove, e lo sta facendo velocemente, vuole chiudere subito il colpo.