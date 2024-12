Dall’Inter alla Roma: nuovo ribaltone sotto l’albero

Dall’Inter alla Roma, nuovo ribaltone quando sembrava tutto fatto e colpaccio giallorosso sotto l’albero. I Friedkin hanno preso una decisione

Se il mercato è ormai alle porte, e sappiamo benissimo quali sono gli obiettivi della Roma per la finestra di gennaio, in casa giallorossa c’è da prendere anche una decisione importante in merito ad una posizione apicale all’interno della società. Una scelta che, ovviamente, può indirizzare le strategie future del club.

Da quando Lina Souloukou si è dimessa – da ieri è ufficialmente una nuova dirigente del Nottingham Forrest – dentro la Roma è vacante la figura dell’amministratore delegato. Manca il CEO, in poche parole, e dentro una società nella quale i proprietari sono molto spesso distanti per motivi di lavoro, è ulteriormente strategica per prendere quelle decisioni che si devono prendere senza passare, quando non c’è tempo, attraverso i Friedkin. E, nel merito di questa nomina, arrivano delle importanti novità riportate da Il Messaggero.

Dall’Inter alla Roma: il nuovo CEO dovrebbe essere Antonello

Sembrava fatta con Marzio Perrelli, pronto ad entrare a Trigoria lasciano Sky. Ma invece, questo arrivo, sembra essere del tutto sfumato e di conseguenza sono in rialzo importanti le quotazioni che portano ad Alessandro Antonello, attuale ad dell’Inter con dei compiti specifici, che potrebbe lasciare i nerazzurri – nell’ambito di quella che è una mezza rivoluzioni voluta da Oaktree – e trasferirsi a Roma.

Nella Capitale, dentro la società giallorossa, avrebbe sicuramente più potere decisionale e questo, per un dirigente ambizioso, è sicuramente un punto importante che potrebbe fare la differenza. I tempi del nuovo CEO sono comunque slittati e anche parecchio: era settembre quando Souloukou ha lasciato, proprio nel giorno del debutto di Juric. E sembrava imminente, una nomina. Prima si è parlato di ottobre, poi di novembre, e alla fine siamo arrivati a dicembre senza nessun uomo in quel posto. Ma ormai la scelta sembra essere stata fatta, con Antonello favorito.