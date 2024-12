Addio Cristante, UFFICIALE: hanno già chiuso

La Roma è attesa dalla trasferta di domenica contro il Milan, ma prima c’è da segnalare un importante aggiornamento sul futuro di Cristante.

La Roma, una volta archiviato il match di campionato contro il Parma, è attesa da una trasferta molto difficile. I giallorossi, infatti, giocheranno domenica prossima allo Stadio San Siro contro il Milan dell’ex Paulo Fonseca.

I capitolini, visti i cinque punti di vantaggio sul Cagliari terzultimo, sono chiamati ad ottenere dei punti per cercare di distanziare ancora di più dalle zone calde della classifica del campionato di Serie A. Una volta che si sarà ‘messa al sicuro’, infatti, la Roma potrà programmare in maniera ottimale la prossima stagione.

In casa giallorossa c’è la forte sensazione che a partire da giugno ci saranno tantissimi cambiamenti. Tra i big della Roma che potrebbero cambiare squadra la prossima stagione bisogna sicuramente inserire Bryan Cristante.

Calciomercato Roma, hanno chiuso le scommesse sulla cessione di Cristante a gennaio

Come si evince dal portale di scommesse ‘sisal.it’, infatti, hanno chiuso le quote di una cessione del centrocampista già nel prossimo mercato di gennaio. Questa sicuramente non è una notizia di calciomercato, ma è comunque il sintomo di come Bryan Cristante sembra essere sempre più lontano dalla Roma.

Sul centrocampista, infatti, stanno circolando tante indiscrezioni di calciomercato. L’ultima è quella che parla di un possibile interessamento da parte del Napoli di Antonio Conte. Nel frattempo, vista la ricaduta alla caviglia già infortunata, Cristante tornerà in campo direttamente nel 2025.