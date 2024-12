Allegri, è già Milan-Roma: “La società ha deciso”

Emergono indiscrezioni di rilievo sul possibile ritorno di Massimiliano Allegri in Serie A, dove nel corso delle ultime settimane sono affiorate nuove opportunità

La stagione 2024/25 è senza dubbio alcuno una delle più affascinanti degli ultimi due decenni di Serie A, durante i quali raramente tifosi e appassionati hanno potuto assistere ad un campionato tanto competitivo ed equilibrato come quello in corso.

Basta dare un rapido e distratto sguardo alla classifica per dirsi a dir poco stupiti rispetto a quelle che erano le aspettative estive, viste e considerate ad esempio le posizioni di Roma, Milan e Juventus.

I tre blasonati club appena citati, difatti, in questo momento ricoprono rispettivamente il decimo, l’ottavo e il sesto posto della classifica, il che significa che squadre sensibilmente meno attrezzate (o almeno così si credeva ad inizio campionato) come Lazio, Fiorentina o Bologna si trovano in vantaggio.

Uno scenario tanto affascinante per tifosi e appassionati, quanto nefasto per i vertici delle squadre citate, che tenteranno nel corso del mercato invernale di invertire la rotta per riavvicinarsi agli obiettivi stabiliti ad inizio stagione. In tal senso spiccano delle recenti dichiarazioni su uno dei temi più chiacchierati delle scorse settimane, che vede coinvolte Roma e Milan.

Allegri al posto di Fonseca: Pellegatti smentisce

La figura di Massimiliano Allegri è senza dubbio alcuno una delle più ingombranti di questa prima parte di campionato, durante cui, ogni qualvolta una big si è trovata in difficoltà, il nome del tecnico toscano è riemerso a solleticare i pensieri delle varie dirigenze di Serie A.

Le due società che più di tutte hanno riflettuto sulla possibilità di affidarsi all’ex Juve sono naturalmente la Roma di Ghisolfi – che ha subito ben due cambi di allenatore da agosto ad oggi – e il Milan di Ibrahimovic, ancora nelle mani di Fonseca, ma che ha più volte accarezzato l’idea di sollevare dall’incarico il mister portoghese per proseguire la stagione sotto una nuova luce.

Tuttavia, ogni qualvolta sembrava giungere dai piani alti una sottospecie di ultimatum nei confronti di Fonseca, quest’ultimo tirava fuori dal cilindro una sorpresa inaspettata, a cui sembrava difficile rispondere con un esonero (basti pensare alla vittoria con il Real Madrid di Vinicius Jr. o il trionfo nel derby con i cugini nerazzurri di Inzaghi). In questo momento, tuttavia, i diavoli rossoneri si trovano in ottava posizione, il che farebbe pensare a qualcuno che sia in arrivo un nuovo ultimatum.

A smentire le voci in merito è intervenuto lo storico giornalista tifoso del Milan Carlo Pellegatti, che nel corso di un’ospitata sul canale YouTube di pianetamilan.it ha affermato: “Da quello che so io non ci sono mai stati contatti con Allegri, parlando ogni tanto con lui. Poi attenzione, può anche dirmi una cosa non vera per questioni di opportunità. Magari c’è una trattativa in corso, ma non è che deve venire a dirlo a me. Però non mi è mai sembrato ci fossero stati contatti. I più grandi tifosi di Fonseca sono proprietà e dirigenti, che non hanno intenzione di cambiare in questo momento. Anelano risultati da parte di Fonseca, vogliono che li aiuti a non cadere in questa cosa“.