Fulmine a ciel sereno Milan-Roma: accordo da 25 milioni anticipato

Sia i rossoneri che i giallorossi potrebbero vedersi costretti a rimodulare le loro strategie in vista delle prossime settimane. Il motivo

In una sessione invernale di calciomercato che si preannuncia caratterizzata da diverse tracce di mercato degne di nota, la Roma sta cominciando a tessere la tela alla ricerca di soluzioni interessanti con cui puntellare il proprio organico. Posto che anche le eventuali uscite contribuiranno a fornire un orizzonte più definito, Ghisolfi sta continuando a scandagliare il terreno per non farsi trovare impreparato.

Del resto gli obiettivi sono ormai noti: oltre all’acquisto di un vice Dovbyk, i capitolini sono chiamati ad un restyling oculato delle corsie esterne. Il tutto senza considerare eventuali ribaltoni nella zona nevralgica del campo che potrebbero portare Ghisolfi nelle condizioni di puntellare nuovamente il centrocampo. Ecco perché, almeno nel medio-lungo periodo, un profilo come quello di Johnny Cardoso potrebbe continuare a calamitare l’attenzione mediatica in casa Roma. Del resto quello del jolly del Real Betis è un nome finito da tempi non sospetti nei radar anche del Milan che, però, per un motivo o per un altro non ha mai affondato il colpo.

Calciomercato Roma e Milan, il Tottenham accelera per Cardoso: le ultime

Fase di stallo che di fatto ha agevolato i diversi club da tempo interessati al calciatori. In particolare il Tottenham che, stando a quanto riferito da TBR Football, sarebbe intenzionato a far leva su una sorta di gentlemen’s agreement per piazzare l’affondo decisivo già nel mercato di gennaio.

Forti di un diritto di prelazione che consentirebbe loro di chiudere l’operazione per Cardoso per circa 25 milioni di euro, gli Spurs stanno studiando il modo con il quale anticipare l’arrivo in Premier dello statunitense (ma in possesso del passaporto italiano) classe ‘2001 già a gennaio. A tal proposito, sarebbero già stati intavolati i primi contatti tra i due club per provare a trovare la quadra definitiva, viste le esigenze tecnico-tattiche palesate dagli uomini di Postecoglou in questa prima parte di stagione. Una doccia fredda per Milan e Roma, che in realtà sarebbero potute rientrare in corsa soprattutto a partire dalla prossima estate. Staremo a vedere cosa succederà.