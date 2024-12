La Roma passa all’incasso: ha già detto sì al trasferimento

La Roma passa all’incasso: cambio di maglia a gennaio e trasferimento già accettato. Le ultime di calciomercato in vista del mese di gennaio.

La Roma, affidata ora alla guida esperta di Claudio Ranieri, vive un momento critico in questa stagione. Dopo risultati deludenti e una classifica che non rispecchia le ambizioni del club, la società capitolina è pronta a muoversi sul mercato di gennaio per cercare di invertire la rotta. Tra le priorità, figurano l’acquisizione di un vice per Dovbyk e di un difensore centrale che possa dare maggiore solidità a un reparto che ha mostrato più di una lacuna.

Ranieri ha chiarito di avere bisogno di alternative di qualità per migliorare la competitività della rosa. In attacco, l’obiettivo è individuare un profilo capace di garantire reti e presenza fisica quando l’ucraino sarà indisponibile o dovrà rifiatare. Parallelamente, un difensore centrale di esperienza sembra essere la chiave per risolvere i problemi difensivi che hanno penalizzato i giallorossi in diverse partite, anche alla luce della sempre meno improbabile uscita di Mario Hermoso a pochi mesi dal suo arrivo.

Calciomercato Roma, incasso grazie a Reynolds: nuova offerta dello Sparta Praga

Un altro capitolo interessante del mercato di gennaio, poi, potrebbe riguardare una vecchia conoscenza giallorossa quale Bryan Reynolds. Il terzino destro, ceduto dalla Roma al Westerlo, potrebbe essere al centro di un trasferimento che garantirebbe un’ entrata economica anche ai giallorossi.

Bryan Reynolds (Lapresse) – asromalive.it

Questi ultimi, infatti, hanno mantenuto una percentuale del 25% sulla futura rivendita del giocatore, una decisione che potrebbe rivelarsi strategica alla luce delle recenti vicende finanziarie del club belga. Il KVC Westerlo sta attraversando una situazione economica complicata, con bilanci in difficoltà e la necessità di fare cassa. Bryan Reynolds, diventato un elemento chiave per i “Gamecocks”, potrebbe partire già a gennaio.

Lo Sparta Praga ha avanzato una prima offerta di 2 milioni di euro, bonus inclusi, ma il Westerlo punta a ricavare una cifra più alta, avendo versato nelle casse della Roma una cifra pari a 3.5 milioni di euro. Il club ceco, con il direttore sportivo Thomas Rosicky grande estimatore di Reynolds, rappresenterebbe un’opportunità per il giocatore di approdare in una squadra che compete in Champions League e che ha dimostrato di essere un trampolino di lancio verso campionati prestigiosi come Liga e Bundesliga.

Il giocatore, dal proprio canto, avrebbe già dato il proprio via libera per il trasferimento. Seguiranno aggiornamenti.