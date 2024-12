Zirkzee è il colpo Scudetto: il botto nerazzurro fa fuori la Juve

Joshua Zirkzee è un nome che fa gola a molti in Serie A e può essere un colpo straordinario per il mercato di gennaio: non c’è solo la Juve

Giuntoli aveva pensato a lui anche in estate ma la concorrenza del Manchester United era diventata impossibile da battere. Ora però i Red Evils non sembrano voler trattenere il centravanti olandese e l’affare può andare in porto con i nerazzurri.

Il mercato di gennaio è alle porte e diverse squadre devono intervenire per provare a rinforzare la propria rosa. Tra le sorprese di questo campionato c’è ovviamente l’Atalanta di Gasperini, che si sta candidando seriamente a conquistare lo scudetto. I nerazzurri sono in testa e non perdono un colpo, come dimostrato anche contro l’Empoli. La rosa è completa e può battagliare con tutti e soprattutto i Percassi non hanno intenzione di fermarsi qui ma vogliono rilanciare. Rispetto agli scorsi anni ora si sogna in grande e dopo l’Europa League la priorità ora è il campionato.

Come il Napoli di Spalletti Gasperini spera di coronare il proprio sogno di un’intera carriera. Vincere il tricolore a Bergamo sarebbe un’impresa straordinaria, quasi al livello del Leicester di Claudio Ranieri. Per farlo, però, manca ancora qualcosa, soprattutto in attacco. A gennaio servirà un rinforzo importante in prima linea, anche perché oltre a Scamacca ora è out anche Mateo Retegui.

Gasperini può esultare: pronto un colpo pesante in attacco a gennaio

Retegui è uscito malconcio dalla sfida contro l’Empoli, dove ha accusato una lesione di primo grado al muscolo retto femorale della gamba sinistra. Questo infortunio lo terrà fuori diverse settimane e per questo ora Gasperini è praticamente senza punte di ruolo. Per giocarsela con Napoli e Inter serve di più e Percassi non vuole stare a guardare.

Il nome di Raspadori era già uscito nelle scorse settimane, ma come riportato da SportMediaset ora sembra esserci qualcosa di più grande in ballo. Joshua Zirkzee, che allo United non ha trovato lo spazio che desiderava, può essere il colpo decisivo per provare l’allungo. L’olandese è in uscita dalla Premier e potrebbe fare al caso di Gasperini, anche come caratteristiche tecniche. Le altre opzioni portano il nome di Arnautovic e Beto, ma ovviamente non hanno lo stesso potenziale. Vedremo se i Red Evils apriranno magari al prestito con diritto di riscatto, con una formula simile a quella utilizzata con il Milan per prendere De Ketelaere.