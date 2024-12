Addio Pellegrini: doppio affare giallorosso con Roma e Inter

Emergono delle clamorose indiscrezioni in merito al futuro di Lorenzo Pellegrini, attualmente scivolato in basso nelle gerarchie di Ranieri

Fino a questo momento la stagione della Roma sembrerebbe essere caratterizzata da più di un elemento assimilabile alla tragedia, ma l’arrivo di Claudio Ranieri parrebbe aver fornito gli elementi per trasformarla quantomeno in un dramma con delle poderose sfumature da commedia.

Nonostante la consapevolezza che sarà sostanzialmente impossibile raggiungere posizioni della classifica utili al raggiungimento di un qualsivoglia obiettivo stagionale – anche e soprattutto considerando un livello medio della massima lega italiana che pare aver compiuto un poderoso balzo in avanti nel giro di una manciata di mesi -, nel caso in cui la seconda parte della stagione dovesse restituire delle sensazioni positive si potrebbe porre le basi per la rivoluzione che colpirà Trigoria al momento dell’annunciato cambio di allenatore programmato per giugno, quando Sir Claudio salirà in dirigenza per coordinare il futuro giallorosso.

Il lavoro da dirigente dell’eroe di Leicester, tuttavia, sembrerebbe già iniziato e dovrebbe dare i suoi frutti già a partire dal calciomercato invernale, durante il quale potrebbero avvenire dei colpi di scena a dir poco sorprendenti.

Il Galatasaray punta forte su Pellegrini

Chi avrebbe mai pensato ad inizio stagione che alle porte del calciomercato invernale il capitano della Roma – romanista nel midollo e cresciuto nella città eterna – potesse essere ad un passo dall’abbandonare il centro sportivo Fulvio Bernardini? Certamente in pochi, anche se c’è comunque da specificare come Lorenzo Pellegrini sia oramai da tempo fonte di forte divisione all’interno della tifoseria, dove la sua figura genera degli accesi confronti.

Se da un lato vi sono infatti coloro che continuano imperterriti ad attaccarsi alle indubbie qualità tecniche del numero 7 giallorosso, facendo leva sull’altrettanto indubbio sentimento di amore che lega Pellegrini alla maglia giallorossa, dall’altra ecco coloro i quali non hanno alcuna intenzione di barattare la possibilità di vantare un capitano romano con una dubbia efficacia nel rettangolo verde.

L’approdo di Claudio Ranieri, al contrario di quello che in molti si sarebbero aspettati, ha accelerato esponenzialmente il processo di messa in discussione del ruolo di Pellegrini all’interno del progetto Roma, tant’è che sono emerse prepotenti delle voci di mercato sul futuro del numero 7.

Secondo quanto riportato da Fotomac pare che il Galatasaray, oltre al corteggiamento di Paulo Dybala, abbia avviato i contatti anche con il capitano giallorosso, confermando le voci che nelle scorse settimane parlavando di un forte interessamento. I turchi sembrerebbero intenzionati a sfruttare a pieno il mercato invernale, con una particolare attenzione alla massima lega italiana, come testimoniato anche dal forte interesse manifestato nei confronti dell’esterno nerazzurro Tajon Buchanan.