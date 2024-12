Conte anticipa la Roma, telenovela infinita: pagano subito la clausola

Blitz improvviso del club partenopeo, che brucia la concorrenza andando subito a dama: clausola pagata e addio Roma

Al tavolo dei grandi. E con idee ben chiare, precise, atte a dare finalmente una svolta alla stagione. In questo senso può intendersi l’interesse mostrato dalla Roma per un calciatore che sta ben impressionando nella positiva stagione del Rayo Vallecano in Liga.

Il club che ha sede in una delle zone più popolari di Madrid è infatti al dodicesimo posto della classifica, ben lontano, almeno per ora, dalla zona calda rappresentata dall’Espanyol, terzultimo a 7 punti di distanza dal Rayo. Colonna della squadra con oltre l’80% delle apparizioni nell’undici titolare di partenza, il romeno di origini spagnole è una delle sorprese più gradite di questo scorcio di stagione. Secondo l’esperto di mercato Ekrem Konur infatti, parecchi grandi club si sarebbero già affacciati su di lui, legato da un contratto coi madrileni in scadenza a giugno 2028.

La particolarità dell’accordo, come sovente accade in Spagna, è la presenza di una clausola rescissoria, invero elevata rispetto al valore nominale del calciatore, che la società iberica ha preteso di inserire proprio per scoraggiare lusinghe e corteggiamenti. Nonostante questo non trascurabile intoppo, il club giallorosso continua a trattare per arrivare al terzino destro già nella sessione invernale di scambi, ma la concorrenza interna, che ha le fattezze del Napoli, pare avere degli argomenti credibili in merito.

Ratiu, la strategia del Napoli mette ko la Roma e non solo

Non possiamo omettere che su Andrei Ratiu, il laterale destro che ha destato l’attenzione, oltre che di giallorossi e partenopei, anche di Atletico Madrid e Villarreal, insista da tempo l’interesse del Barcellona. Il club catalano, per questioni di bilancio, potrebbe infatti essere costretto a cedere Jules Koundé all’Arsenal.

Sarebbero addirittura 75 i milioni che i Gunners sarebbero disposti a mettere sul piatto per avere da subito a disposizione il forte laterale francese. In questo senso il possibile arrivo di Ratiu alla corte di Flick andrebbe a colmare la lacuna lasciata libera dall’addio dell’ex Siviglia, ma anche Laporta e Deco, oltre a Ghisolfi, dovrebbero fare i conti col Napoli. Che ha in testa un improvviso blitz.

🚨🆕 #RayoVallecano 🇷🇴

Barcelona, Atletico Madrid, Villareal Napoli and AS Roma remain interested in Andrei Ratiu. 💰 Ratiu’s contract with Rayo Vallecano includes a release clause of 25 million euros. https://t.co/6p8uOMYWEZ pic.twitter.com/48tS6XpS9W — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 26, 2024

Secondo le ultime indiscrezioni, il club campano potrebbe bruciare la folta concorrenza onorando la clausola da 25 milioni presente nel contratto del 26enne ex Huesca. Una mossa inaspettata, forse addirittura ‘eccessiva’, considerando che lo stesso Barcellona era disposto a mettere sul piatto ‘solamente’ 15 milioni. Su siffatte cifre, oltretutto, ad esser tagliata fuori per prima sarebbe soprattutto la Roma, a caccia di un laterale destro che possa prendere il posto dell’incerto Celik e dell’ancora acerbo Abdulhamid.